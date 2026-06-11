"Мы это не контролируем": производитель Patriot сделал тревожное заявление о поставках ракет

Американская компания-производитель вооружения Lockheed Martin не может предоставить партнерам конкретные сроки поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Решение об их передаче вне контроля компании.

Соответствующее заявление во время интервью для Financial Times сделал вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракетного подразделения Lockheed Martin Брайан Данн.

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Какова ситуация с поставками ракет для систем Patriot?

Представитель компании сообщил, что производитель активно наращивает выпуск ракет PAC-3, однако спрос на них резко вырос из-за войны с Ираном, что усилило дефицит.

Во время выступления на Берлинском авиасалоне ILA он отметил, что нехватка этих боеприпасов вызывает беспокойство у стран-союзников США, среди которых Германия, Япония, Польша, ОАЭ и Саудовская Аравия, которые эксплуатируют системы Patriot.

В то же время Брайан Данн подчеркнул, что расширение производства должно ускорить поставки для различных заказчиков, однако вопрос распределения ракет определяет не компания, а американские власти.

Мы не контролируем распределение этих ракет. Мы не можем никому указывать, какое место вы будете занимать в этом (списке приоритетов, – 24 Канал) ... Очевидно, что сейчас со стороны Пентагона звучит много риторики о том, как они собираются переупорядочить, реорганизовать, кто первым получит ракеты. Мы ничего из этого не контролируем,

– честно ответил он.

Также представители оборонного подрядчика отметили, что все чаще сталкиваются с критикой со стороны иностранных партнеров из-за задержек поставок и недостатка вооружения, понимая их разочарование.

Какова ситуация с ракетами в Украине?

Проблема дефицита ракет для систем ПВО, в частности Patriot, остается актуальной и для Украины – в отдельных подразделениях запасы боеприпасов существенно уменьшились.

Однако украинские разработчики активно ищут решение этой проблемы. В частности, компания Fire Point провела первые испытания новой зенитной ракеты FP-7.x, которую разработчики позиционируют как средство для поражения баллистических целей и беспилотников.

Соучредитель компании Денис Штилерман заявил, что ориентировочная стоимость одной такой ракеты составит около 700 тысяч долларов, тогда как цена американской PAC-3 для системы Patriot достигает примерно 3,8 миллиона долларов.

К тому же, в Министерстве иностранных дел рассчитывают на быстрые практические результаты по поставкам систем Patriot и ракет к другим средствам ПВО, необходимых Украине для защиты воздушного пространства.