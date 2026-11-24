Украина и Норвегия создали совместную систему противовоздушной обороны DESNA, которая уже уничтожает вражеские дроны. В нее интегрированы недорогие украинские ракеты и норвежские системы управления огнем.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик во время встречи с украинским коллегой Евгением Хмарой в Осло, сообщает правительство Норвегии .

Почему особенна новая система ПВО DESNA?

В ходе переговоров стороны обсудили расширение сотрудничества в рамках этого проекта.

Норвегия уже закупила и передала Украине несколько комплексов DESNA, которые введены в эксплуатацию.

По словам Сандвика, система сочетает в себе недорогие украинские ракеты ПВО, которые можно производить в больших количествах, с норвежскими системами управления огнем.

В настоящее время правительство Норвегии работает над расширением проекта, чтобы защитить от воздушных атак более обширные территории Украины.

Комплекс DESNA назван в честь украинской реки. Его разработали норвежская компания Kongsberg и украинский партнер. Система состоит из украинских ракет и пусковых установок, интегрированных с норвежскими системами управления огнем.

Сандвик подчеркнул, что ракеты для DESNA дешевле традиционных средств ПВО. Их использование должно помочь Украине противостоять российским атакам на фоне дефицита ракет-перехватчиков на мировом рынке.

Кроме того, во время визита в Осло Евгений Хмара и министр обороны Норвегии подписали меморандум о намерении испытать украинскую боевую цифровую систему DELTA.

Углубление оборонного сотрудничества с европейскими партнерами

Как уже сообщалось, Украина активно расширяет совместное производство оружия с европейскими союзниками: министры обороны Украины и Германии заключили соглашение о строительстве совместного завода по изготовлению тысяч разведывательных беспилотников.

Между тем латвийская компания Rannon разрабатывает миниатюрные ракеты для борьбы с дронами массой всего 1,2 килограмма для испытаний в Украине.