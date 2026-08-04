Когда Freyja начнет снижать баллистику: в Fire Point назвали сроки

Украинская компания Fire Point планирует осуществить первый успешный перехват баллистической ракеты в рамках новейшего проекта Freyja. Это может произойти уже к середине 2027 года.

Об этом сообщает Reuters.

Когда ожидается первый перехват баллистического снаряда системой Freyja?

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех официально сообщила, что к масштабному проекту уже присоединились 13 европейских промышленных партнеров. По ее словам, почти все ключевые договоренности о сотрудничестве уже достигнуты.

В настоящее время Fire Point активно интегрирует свой собственный перехватчик FP7.X с передовыми системами наведения и радиолокационными станциями, поставляемыми европейскими оборонными компаниями.

Сейчас мы находимся на самом интенсивном и в то же время самом сложном этапе окончательной сборки всех компонентов вместе с радиолокационными станциями наблюдения, радиолокационными станциями слежения и головками самонаведения,

– Ирина Терех, генеральный директор Fire Point.

Известно, что над созданием командного центра системы работает известная норвежская компания Kongsberg. В то же время немецкий оборонный гигант Diehl Defence уже подтвердил факт переговоров о поставке современных систем наведения для украинского комплекса.

Почему Freyja имеет преимущество?

Главным преимуществом нового перехватчика станет его экономическая эффективность. В Fire Point рассчитывают, что стоимость одной ракеты не превысит 1 миллион евро, что составляет примерно от четверти до шестой части стоимости стандартной ракеты для американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

По словам Тереха, компания пытается реализовать сверхсложную программу, которая в мировой практике обычно длится десятилетиями, всего за несколько лет. На данный момент разработчики уже провели как минимум пять испытаний перехватной ракеты. Кроме того, архитектура комплекса Freyja будет полностью открытой, что позволит при необходимости легко заменять отдельные компоненты от разных производителей без необходимости менять всю систему.

Стоит отметить, что проект Freyja приобрел беспрецедентный международный масштаб. Официальный запуск этой коалиции состоялся в июле 2026 года в Париже, где к инициативе присоединились правительства 10 европейских государств, среди которых Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Дания, а также 12 ведущих оборонных гигантов, таких как Eurosam, Leonardo, Thales, Hensoldt и SAAB.

При этом Украина получила уникальный официальный статус страны-системного интегратора, что возлагает на Fire Point полную ответственность за создание всей архитектуры противоракетной обороны. Финансирование этапа исследований и разработок проекта полностью осуществляется самими компаниями-партнерами до момента создания минимально жизнеспособного продукта.

Каковы характеристики FP-7.X?

Технические характеристики перехватчика FP-7.X впечатляют своим потенциалом. Ракета длиной 7,25 метра способна перехватывать цели на высоте от 20 до 25 километров в радиусе до 80 километров. На текущем этапе скорость перехватчика достигает 1 800 метров в секунду, однако в перспективе разработчики планируют увеличить этот показатель до 2 200 метров в секунду.

Хотя сейчас используется осколочно-фугасная боевая часть, в будущем планируется переход на сверхсовременную технологию прямого кинетического поражения. Благодаря упомянутой открытой архитектуре пусковые установки, рассчитанные на размещение от четырех до шести ракет, смогут беспрепятственно интегрироваться с лучшими мировыми радарами.

Среди них шведские Saab Giraffe 8A/4A, французские Thales Ground Master 400, немецкие Hensoldt TRML-4D и датские радиолокационные станции Weibel.