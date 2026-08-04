Про це пише Reuters.

Коли очікується перше перехоплення балістики Freyja?

Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех офіційно повідомила, що до масштабного проєкту вже приєдналися 13 європейських промислових партнерів. За її словами, майже всі ключові домовленості щодо співпраці вже досягнуті.

Наразі Fire Point активно інтегрує свій власний перехоплювач FP7.X із передовими системами наведення та радіолокаційними станціями, які постачають європейські оборонні компанії.

Зараз ми перебуваємо на найінтенсивнішому і водночас найскладнішому етапі остаточного складання всіх компонентів разом із радіолокаційними станціями спостереження, радіолокаційними станціями стеження та головками самонаведення,

– Ірина Терех, генеральна директорка Fire Point.

Відомо, що над створенням командного центру системи працює відома норвезька компанія Kongsberg. Водночас німецький оборонний гігант Diehl Defence вже підтвердив факт переговорів щодо постачання сучасних систем наведення для українського комплексу.

Чим Freyja має перевагу?

Головною перевагою нового перехоплювача стане його економічна ефективність. У Fire Point розраховують, що вартість однієї ракети не перевищуватиме 1 мільйон євро, що становить приблизно від чверті до шостої частини вартості стандартної ракети для американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

За словами Терех, компанія намагається реалізувати надскладну програму, яка у світовій практиці зазвичай триває десятиліттями, лише за кілька років. Наразі розробники вже провели щонайменше п'ять випробувань перехоплювальної ракети. Крім того, архітектура комплексу Freyja буде повністю відкритою, що дозволить за потреби легко замінювати окремі компоненти від різних виробників без необхідності змінювати всю систему.

Варто зазначити, що проєкт Freyja набув безпрецедентного міжнародного масштабу. Офіційний запуск цієї коаліції відбувся у липні 2026 року в Парижі, де до ініціативи долучилися уряди 10 європейських держав, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Данія, а також 12 провідних оборонних гігантів, таких як Eurosam, Leonardo, Thales, Hensoldt та SAAB.

При цьому Україна отримала унікальний офіційний статус країни-системного інтегратора, що покладає на Fire Point повну відповідальність за зведення всієї архітектури протиракетної оборони. Фінансування етапу досліджень та розробок проєкту повністю здійснюється самими компаніями-партнерами до моменту створення мінімально життєздатного продукту.

Які характеристики має FP-7.X?

Технічні характеристики перехоплювача FP-7.X вражають своїм потенціалом. Ракета довжиною 7,25 метра здатна перехоплювати цілі на висоті від 20 до 25 кілометрів у радіусі до 80 кілометрів. На поточному етапі швидкість перехоплювача сягає 1 800 метрів за секунду, проте в перспективі розробники планують збільшити цей показник до 2 200 метрів за секунду.

Хоча зараз використовується осколково-фугасна бойова частина, у майбутньому планується перехід на надсучасну технологію прямого кінетичного ураження. Завдяки згаданій відкритій архітектурі пускові установки, розраховані на розміщення від чотирьох до шести ракет, зможуть безперешкодно інтегруватися з найкращими світовими радарами.

Серед них шведські Saab Giraffe 8A/4A, французькі Thales Ground Master 400, німецькі Hensoldt TRML-4D та данські радіолокаційні станції Weibel.