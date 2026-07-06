Россия изготовила крупную партию новых зенитных ракет для фронта

Российский оборонный концерн "Калашников" сообщил об отгрузке крупной партии оружия "государственному заказчику". Речь идет о зенитных ракетах 9М333.

Об этом говорится в Telegram-канале концерна.

К теме "Почему реактивные "Шахеды" – сложная цель для ПВО": авиаэксперт четко объяснил проблему

Что известно об производстве в России ракет 9М333?

Точное количество переданных ракет в "Калашникове" не раскрывают.

В то же время получателя концерн также не называет, однако в российской практике формулировка "государственный заказчик" обычно означает Министерство обороны России или другие структуры, закупающие вооружение для российских вооруженных сил в рамках государственного оборонного заказа.

Ракеты 9М333 используются в советских зенитных ракетных комплексах "Стрела-10" и их модификациях. Серийное производство этих боеприпасов концерн "Калашников" начал в 2020 году, а во время полномасштабной войны России против Украины они активно применялись российскими войсками.

По заявлениям производителя, ракета предназначена для поражения воздушных целей в любое время суток, в том числе в условиях активного действия помех. Она способна уничтожать пилотируемые летательные аппараты, крылатые ракеты и другие воздушные объекты. 9М333 работает по принципу "выстрелил – забыл".

Ее средняя скорость составляет 550 метров в секунду, а высота поражения целей – от 10 до 3500 метров. Головка самонаведения ракеты имеет три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и режим работы в условиях помех.

В концерне "Калашников" утверждают, что именно это является одним из ключевых преимуществ 9М333 перед другими ракетами такого класса.

Напомним, ранее в Telegram-канале "Полковник ГШ" сообщалось, что Россия модернизировала баллистические ракеты комплекса "Искандер-М" и установила на них новую систему автономного наведения "Комета-М12Р-ВТ". Это может повысить устойчивость ракет к средствам радиоэлектронной борьбы.