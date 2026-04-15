Уже вскоре увидим ее в действии: полковник запаса раскрыл, на что способна новая ракета-дрон Areion

На днях в Украине представили новую ракету-дрон Areion. Она сможет создать проблемы россиянам.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Areion создали на основе ракеты-дрона "Паляница". Ее следует рассматривать как совершенствование этого оружия.

Читайте также Украина, вероятно, впервые показала ракету "Коралл": что известно об этом перехватчике баллистики

Что известно о ракете-дроне Areion?

По словам Свитана, новую ракету-дрон Areion не стоит сравнивать с "Нептуном". Впрочем, ее можно запускать с пусковых установок ракетного комплекса "Нептун".

Уже известно, что дальность поражения ракеты Areion – 600 километров. А боевая часть составляет 120 килограммов. Важно, что его разработало государственное предприятие КБ "Луч".

"Нептун" создан на основе ракеты Х-35. А Areion создана на базе "Паляницы". Фактически такой себе мини-самолет. "Паляница" со своим размахом крыльев не войдет в пусковую установку к "Нептуну". А Areion подходит к этим ПУ. Это – хорошая и дешевая ракета,

– отметил Свитан.

600 километров дальности поражения – это угроза для российского оперативного тыла. Эта ракета прекрасно будет работать против российских аэродромов и различных заводов, в том числе и НПЗ.

Что известно о производстве оружия в Украине?