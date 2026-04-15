Уже вскоре увидим ее в действии: полковник запаса раскрыл, на что способна новая ракета-дрон Areion
- Новая ракета-дрон Areion, созданная на базе "Паляницы" создаст проблемы России.
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал о новой украинской ракете-дрон.
На днях в Украине представили новую ракету-дрон Areion. Она сможет создать проблемы россиянам.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Areion создали на основе ракеты-дрона "Паляница". Ее следует рассматривать как совершенствование этого оружия.
Что известно о ракете-дроне Areion?
По словам Свитана, новую ракету-дрон Areion не стоит сравнивать с "Нептуном". Впрочем, ее можно запускать с пусковых установок ракетного комплекса "Нептун".
Уже известно, что дальность поражения ракеты Areion – 600 километров. А боевая часть составляет 120 килограммов. Важно, что его разработало государственное предприятие КБ "Луч".
"Нептун" создан на основе ракеты Х-35. А Areion создана на базе "Паляницы". Фактически такой себе мини-самолет. "Паляница" со своим размахом крыльев не войдет в пусковую установку к "Нептуну". А Areion подходит к этим ПУ. Это – хорошая и дешевая ракета,
– отметил Свитан.
600 километров дальности поражения – это угроза для российского оперативного тыла. Эта ракета прекрасно будет работать против российских аэродромов и различных заводов, в том числе и НПЗ.
Что известно о производстве оружия в Украине?
- Президент Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской оборонной индустрии. Он продемонстрировал ракеты украинского производства, беспилотные системы, дроны-перехватчики, ударные и морские дроны, бронетехнику, роботизированные комплексы и т.д.
- В общем Зеленский продемонстрировал 56 образцов украинского оружия. Среди них было 7 видов ракет и 31 дрон различного назначения. Среди них – ракета "Фламинго" с дальностью до 3000 километров.
- В частности Украина применяет ракету-дрон "Рута" для ударных и разведывательных миссий с дальностью до 300 километров. А также – ракета-дрон "Ад" с высокой скоростью и дальностью поражения до 700 километров.