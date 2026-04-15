Об этом говорится на военном портале The War Zone.

Какие характеристики ракеты "Коралл"?

"Коралл" был включен в выставку украинских ракет, беспилотников, гибридов ракет-дронов и других беспилотных платформ, которые представил президент Зеленский 14 апреля.

О создании "Корала" было уже известно ранее.

Аналитики The War Zone заметили, что продемонстрирована новая ракета имеет ряд признаков ранее представленных концептов "Коралл", но, возможно, часть элементов изменили с целью контрразведки.

Напомним, что конструкторское бюро "Луч" представило "Коралл" в 2021 году как ракету для систем ПВО средней дальности. А в конце 2023 Минобороны Украины определило противовоздушную оборону, включая дальнейшее развитие зенитно-ракетного комплекса "Коралл", одним из своих приоритетов на 2024 год.

Предполагают, что на обнародованном изображении не демонстрационный макет, а именно испытательный образец или готовое к применению оружие.

Изначально дальность ракеты заявлялась как 30 – 50 километров. Впоследствии показатели могли быть пересмотрены до 100 километров.

Известно, что масса этой ракеты около 300 килограммов, а боеголовка – 25 килограммов. Ее скорость – до 3 600 километров в час.

Другие детали о "Коралле" остаются в строгой тайне. Но ракета может иметь уже испытанные ранее подсистемы, в частности двигатель, инерциальную навигацию и бесконтактный детонатор.

Кроме того, ожидается применение газодинамической системы управления для маневрирования на конечном участке траектории. Это важно для перехвата сложных целей на больших высотах.

В 2021 году руководитель КБ "Луч" Олег Коростелев рассказывал, что "Коралл" предназначен против баллистических целей. По его словам, ракета будет иметь активную радиолокационную головку самонаведения "Оникс" от компании Radionix. Степень готовности проекта он оценивал примерно на 70%.

К слову, соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина сможет перехватывать баллистику с помощью собственных систем ПВО ориентировочно в конце 2027 года. Он также отметил, что продолжаются активные работы над развитием радарных технологий.

