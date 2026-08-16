FP-5 "Фламинго" изнутри: в Fire Point продемонстрировали ракету с дальностью 3000 километров

Украина продолжает наращивать производство собственного вооружения. Компания Fire Point поделилась характеристиками ракеты.

Она была представлена в феврале 2025 года. Об этом сообщила компания Fire Point.

Что известно о ракете?

Компания раскрыла характеристики своей ракеты "Фламинго". Это отечественная беспилотная авиационная система наземного запуска. Размах ее крыльев достигает 7 метров.

Она способна нести до 1150 килограммов боевой нагрузки на расстояние до 3 тысяч километров и является самой большой в своем классе.

Ракета может развивать скорость до 950 километров в час. Высота полета "Фламинго" составляет более 8 километров.

В Fire Point сообщили, что система эффективно работает как днем, так и ночью. Кроме того, она устойчива к воздействию средств РЭБ.

Преимуществом ракеты является то, что для запуска не требуются дорогостоящие пусковые платформы. Пусковые установки "Фламинго" являются многоразовыми, благодаря чему их развертывание экономически выгодно.

Характеристики ракеты "Фламинго": смотрите видео

В субботу, 15 августа, ракеты "Фламинго" нанесли удар по центру "Прогресс". Этот объект является одним из ключевых предприятий "Роскосмоса".