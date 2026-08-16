Она была представлена в феврале 2025 года. Об этом сообщила компания Fire Point.
Что известно о ракете?
Компания раскрыла характеристики своей ракеты "Фламинго". Это отечественная беспилотная авиационная система наземного запуска. Размах ее крыльев достигает 7 метров.
Она способна нести до 1150 килограммов боевой нагрузки на расстояние до 3 тысяч километров и является самой большой в своем классе.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Ракета может развивать скорость до 950 километров в час. Высота полета "Фламинго" составляет более 8 километров.
В Fire Point сообщили, что система эффективно работает как днем, так и ночью. Кроме того, она устойчива к воздействию средств РЭБ.
Преимуществом ракеты является то, что для запуска не требуются дорогостоящие пусковые платформы. Пусковые установки "Фламинго" являются многоразовыми, благодаря чему их развертывание экономически выгодно.
Характеристики ракеты "Фламинго": смотрите видео
В субботу, 15 августа, ракеты "Фламинго" нанесли удар по центру "Прогресс". Этот объект является одним из ключевых предприятий "Роскосмоса".