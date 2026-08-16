Вона була представлена у лютому 2025 року. Про це повідомила Fire Point.
Що відомо про ракету?
Компанія розповіла параметри своєї ракети "Фламінго". Це вітчизняна безпілотна авіаційна система наземного запуску. Розмах її крил сягає 7 метрів.
Вона здатна нести до 1150 кілограмів бойового навантаження на відстань до 3 тисяч кілометрів і є найбільшою у своєму класі.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Ракета може набирати швидкість до 950 кілометрів на годину. Висота польоту "Фламінго" складає понад 8 кілометрів.
У Fire Point розповіли, що система працює ефективно і вдень і вночі. Також вона є стійкою до роботи засобів РЕБ.
Перевагою ракети є те, що для запуску не потрібні дорогі пускові платформи. Пускові установки "Фламінго" є багаторазовими, через що їх економічно вигідно розгортати.
Характеристики ракети "Фламінго": дивіться відео
У суботу, 15 серпня, ракети "Фламінго" вдарили по центру "Прогрес". Цей об'єкт є одним з ключових підприємств "Роскосмосу".