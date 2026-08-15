Об этом заявил президент Украины.

Что было под прицелом Сил обороны?

Глава государства заявил, что защитники отработали по центру "Прогресс". Объект является одним из ключевых предприятий "Роскосмоса", где производили, в частности, электронику.

Ударили по нему украинскими ракетами "Фламинго". Президент отметил, что расстояние от украинской границы до объекта составляет около 900 километров.

Также военные поразили аэродром "Саваслейка", в примерно 700 километрах от Украины. Известно, что там базируются носители российских ракет, атакующих украинские регионы.

Кроме того, Зеленский сообщил о повреждении нефтяного объекта на территории населённого пункта Усть-Луга. От украинской границы он расположен за более 800 километров.

Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется и важно, чтобы российский потенциал войны уменьшался. Мир нужен, и в России это должно быть видимым – конкретными повреждениями конкретных объектов,

– добавил президент.

Также он выразил благодарность подразделениям, которые были привлечены к ударам.

Напомним, на фоне сообщений россиян о взрывах у Самары Fire Point опубликовало видео с эффектным запуском ракеты. Вероятно, оружейники показали запуск украинского "Фламинго" по целям в России.