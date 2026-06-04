Ударить из HIMARS по Петербургу: в США разработали двигатель для ракеты PrSM Increment 4

Компания Lockheed Martin завершила ключевой этап разработки двигателя для новой версии ракеты PrSM Increment 4. Эта ракета предназначена для систем HIMARS и M270.

Во время испытаний на наземном стенде была протестирована работа уникальной силовой установки, которая сочетает два режима. Об этом пишет Defense Express.

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Какие возможности получает ракета PrSM Increment 4?

Сначала ракета работает на твердотопливном двигателе, а затем переходит на прямоточный воздушно-реактивный режим. По словам разработчиков, переход между этими режимами происходит стабильно и без сбоев, что является критически важным для будущих полетов.

Именно эта технология позволяет значительно увеличить дальность полета. В компании заявляют, что PrSM Inc. 4 сможет поражать цели на расстоянии более 1000 километров, тогда как ранее ориентиром считали около 800 километров.

При этом ракета останется совместимой с уже имеющимися пусковыми установками HIMARS и M270, то есть не потребует новых платформ.

Летные испытания планируют начать уже осенью. Это означает переход от наземных тестов к проверке ракеты в реальных условиях полета.

Если бы эти ракеты появились у Сил обороны Украины, то системы HIMARS и M270 смогли бы поражать значительно больше важных целей на большой глубине, в частности теоретически – вплоть до района Санкт-Петербурга.

Впрочем, в ближайшие годы их поставки Украине представляется маловероятным. В США прежде всего планируют обеспечить собственные запасы, ведь речь идет о новейшем и еще не полностью развернутом оружии.

Аэробаллистическая ракета PrSM Inc. 4 – это самая новая версия в семействе PrSM, которую впервые показали в 2025 году.

Сегодня есть 5 основных модификаций ракет PrSM. Кроме новой PrSM Increment 4, есть базовая версия Increment 1 с дальностью примерно 500 километров, противокорабельная Increment 2, а также Increment 3, которую используют для испытаний различных типов боевых частей. Отдельно разрабатывают и Increment 5 – ее планируют адаптировать для запуска с беспилотных пусковых установок.

Напомним, что Украина имеет другие способы, как достать до Санкт-Петербурга. Это наглядно увидел мир во время престижного форума Путина. 3 июня наши дальнобойные дроны вгатили по Петербургскому нефтяному терминалуу.