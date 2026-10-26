"Медленнее, чем полет ракет": Зеленский рассказал о задержках с передачей Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в вопросе предоставления Украине ракет для систем Patriot. В то же время он подчеркнул, что этот процесс идет медленнее, чем летят российские ракеты.

В интервью ведущей Алле Мазур лидер отметил, что согласованные сроки и объемы помощи постоянно меняются. По его словам, механизм поставок не работает так, как должен, поэтому возникают длительные задержки.

Что тормозит передачу перехватчиков

Есть прогресс, просто он очень медленный. Медленнее, чем полет российских ракет. Это не работает так просто. Нельзя сказать: "Так, мы вам дадим", а потом месяц или два не давать… Назначают сроки, а потом меняют сроки. Договариваемся о количестве – количество меняется,

– рассказал Зеленский.

Глава государства также пояснил, что страны, готовые предоставить ракеты для Patriot, должны сначала получить письменное подтверждение от Соединенных Штатов. То есть для передачи боеприпасов нужна официальная подпись американской стороны.

"А подтверждение – это подпись. То есть, если и эти подписи затягиваются – наверное, что-то не так, что-то там какие-то другие планы", – отметил Зеленский.

Партнеры сначала называют даты и количество ракет-перехватчиков, однако впоследствии эти договоренности пересматриваются. Из-за этого украинская система противовоздушной обороны вынуждена работать в условиях постоянного дефицита средств защиты.

Ранее Зеленский подчеркивал, что передача ракет от европейских партнеров напрямую зависит от согласия США. Также президент отмечал, что Украина за последние три месяца получила от американской стороны всего 24 ракеты.