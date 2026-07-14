Новых ракет для Patriot не будет: Туск выступил с заявлением о помощи Украине

Польша пока не планирует передавать Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. В то же время Варшава заверила, что продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщает издание rp.pl.

Почему Польша больше не будет передавать Украине ракеты для Patriot?

По словам Туска, у Польши ограниченные запасы таких ракет. Он также подтвердил, что весной страна уже передала Украине пять ракет Patriot в полной координации с НАТО и США.

Вы заметили, какой резонанс вызвало наше решение о передаче пяти ракет Patriot, полностью согласованное с НАТО и американцами. Мы не планируем подобного пожертвования на данный момент,

– отметил польский премьер.

При этом Туск подчеркнул, что Польша и впредь будет оставаться одним из ключевых партнеров Украины и продолжит поддерживать ее в войне против России.

Ранее польская помощь стала частью совместной европейской инициативы по поставке Украине около 35 ракет Patriot, которую координировала Германия. По словам премьера, в ближайшие годы Польша сама должна получить более 600 новых ракет этого типа для нужд собственных Вооруженных сил.

Отдельно глава польского правительства объяснил, почему страна пока не присоединилась к Европейской антибаллистической коалиции. По его словам, польские оборонные компании еще оценивают свои возможности. Если они подготовят соответствующее промышленное предложение, Польша сможет присоединиться к инициативе.

К слову, Украина и еще девять европейских государств создали Антибаллистическую коалицию для формирования совместной системы противоракетной обороны. Она призвана объединить технологии, оборонные возможности и украинский опыт защиты от российских ракет. Коалиция остается открытой для других стран, разделяющих ее цели.

Кроме того, Туск высказал пессимистический прогноз относительно перспектив завершения войны. По его мнению, из-за жесткой позиции Кремля в ближайшее время достичь мира или даже перемирия не удастся, а Россия, вероятно, будет продолжать эскалацию как минимум до зимы.

Напомним, Болгария выходит из "Коалиции желающих" и больше не будет поддерживать инициативы по оказанию дальнейшей военной и финансовой помощи Украине. Премьер-министр Румен Радев заявил, что выступает за дипломатическое завершение войны и "прагматичные" отношения с Кремлем, опровергнув обвинения в пророссийской позиции.