Соответствующее заявление президент Украины сделал в ходе заседания "Коалиции желающих" в Париже.

К чему Зеленский призывает партнеров?

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сейчас должна готовиться к следующей зиме.

По его словам, Киев прилагает максимум усилий, чтобы склонить Россию к дипломатическому урегулированию. В то же время Силы обороны продолжат наносить удары на дальние и средние расстояния, интенсивность которых планируется наращивать.

Глава государства подчеркнул, что одним из ключевых элементов укрепления общей позиции Украины должно стать формирование зимнего пакета ракет для систем ПВО.

Если у нас будет достаточно защиты на зиму, у России будет значительно меньше поводов затягивать войну до зимы,

– заявил Зеленский.

По словам президента, Украине необходимо ежемесячно получать по 100 ракет для систем Patriot – то есть в общей сложности 300 ракет на зимний период.

Напомним, во время заседания антибаллистической коалиции Владимир Зеленский заявил, что потребность в защите от баллистических ракет уже превышает имеющиеся возможности. Именно поэтому Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием совместной антибаллистической системы Freyja – она может заработать уже в течение года.

Одним из главных компонентов системы Freyja станут антибаллистические ракеты FP-7.x, которые компания Fire Point представила вместе с проектом.

Президент подчеркнул, что новая система должна быть "мощной, надежной и более дешевой, чем другие системы", а также предусматривать создание собственных ракет-перехватчиков.