Дальность стрельбы – не менее 460 километров: США ищут производителей более 1000 ракет ERAM для Украины
Соединенные Штаты планируют наладить массовое производство новых крылатых ракет, разработанных специально для Украины. Это вооружение должно позволить украинской авиации наносить удары на значительные расстояния даже в условиях активного противодействия со стороны российских средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщают Air Force Times и "Милитарный".
Какими характеристиками будут обладать новые ракеты для Украины?
Военно-воздушные силы США обнародовали запрос к оборонным компаниям о возможности массового производства дальнобойных авиационных ракет ERAM. Потенциальные подрядчики должны предоставить информацию о своих производственных возможностях до 19 ноября.
Согласно требованиям американских военных, новые ракеты должны иметь такие характеристики:
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Дальность полета – не менее 460 километров;
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Масса – около 230 килограммов;
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Скорость – не менее 0,6 Маха;
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Точность поражения – отклонение не более 10 метров от цели даже в условиях радиоэлектронных помех.
Кроме того, ракеты должны обладать фугасным, осколочным и ограниченным проникающим действием. Их навигационная система должна обеспечивать работу даже при отсутствии сигнала GPS.
В Военно-воздушных силах США описывают ERAM как крылатую ракету нового поколения, предназначенную для относительно дешевого массового применения в боевых условиях.
Испытания ракеты ERAM (AGM-188A Rusty Dagger) / Фото US Air Force
Когда Украина может получить более тысячи ракет ERAM?
Согласно обнародованным требованиям, американские военные рассчитывают на изготовление более 1000 ракет в течение 15 месяцев после подписания контракта.
При этом первые поставки должны начаться не позднее чем через три месяца после заключения соглашения.
На данный момент речь идет о поиске потенциальных производителей, а не об уже подписанном контракте на поставку ракет Украине.
Что известно о разработке и испытаниях ERAM?
Программа ERAM была запущена в 2024 году для обеспечения украинской авиации относительно недорогими дальнобойными ракетами, способными работать в условиях радиоэлектронной борьбы.
В том же году Военно-воздушные силы США заключили контракты с компаниями Zone 5 Technologies и CoAspire на создание прототипов нового вооружения.
В январе 2026 года на авиабазе Эглин во Флориде провели испытания боевой части ракеты с реальным взрывом.
Кроме того, американские военные испытали крылатую ракету AGM-188A Rusty Dagger, созданную в рамках программы ERAM, с применением истребителя F-16. В ходе испытаний проверялась совместимость вооружения с самолетом, его подвеска и отделение.
По данным "Милитарного", с момента начала разработки концепции в июле 2024 года до производства прототипов в сентябре 2025 года прошло всего 14 месяцев.
Напомним, в конце октября Соединенные Штаты также согласовали возможную продажу ли Украине 500 зенитных ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot.