Впервые претендуют на крупный контракт: в Европе всерьёз заинтересовались украинскими ракетами

Германия обратилась к Израилю и Украине с просьбой приобрести крылатые ракеты большой дальности, необходимые для сдерживания России. Среди вооружений, которые заинтересовали Берлин –, — ракета "Фламинго".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы Министерства обороны страны.

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Что известно о намерениях Германии?

Дональд Трамп решил не развертывать в Германии подразделение войск, оснащенное крылатыми ракетами большой дальности "Томагавк". После этого Берлин начал искать для себя другие варианты закупки ракет.

Управление вооружений в Министерстве обороны Германии, по словам представителей промышленности и правительства, заинтересовано в продукции небольших оборонных компаний, таких как украинская Fire Point и израильская Covenant. С одной из двух рассматриваемых фирм планируется заключить крупный европейский оборонный контракт.

Страна заинтересована в закупке недорогих, быстрых крылатых ракет, способных поставить под угрозу российские военные цели. В документах говорится, что у Германии есть четырехэтапный план обновления вооружений:

приобретение американской пусковой установки Typhon (с 2029 года);

закупка недорогих крылатых ракет (с 2027 года);

разработка высокопроизводительной крылатой ракеты совместно с Великобританией (2032);

гиперзвуковой планирующий аппарат, также совместно с Великобританией (2035).

Диверсифицированный арсенал крылатых ракет станет серьёзным изменением стратегии для Германии. Берлин полагался на Вашингтон в обеспечении дальнобойного оружия, необходимого для сдерживания Москвы.

Что известно о договоренностях Германии и США?

В 2024 году, во время саммита НАТО, Джо Байден и Олаф Шольц договорились, что США развернут ракеты большой дальности в Германии с 2026 года. Идея заключалась в том, чтобы дать Европе время на разработку собственной ракетной программы большой дальности.

Однако Дональд Трамп отменил это решение после критики войны в Иране со стороны Фридриха Мерца. В июле 2025 года Берлин пытался приобрести ракеты "Томагавк". Однако Вашингтон не будет их продавать с середины 2026 года, поскольку война США против Ирана истощила американские запасы.

По оценкам The Washington Post, в первые недели конфликта было запущено 850 ракет, что составляет около четверти арсенала США. В то же время в этом году будет изготовлено лишь 110. Это вынуждает Германию искать альтернативы в Израиле и Украине.

Почему Германия заинтересована в приобретении "Фламинго"?

Украина является одним из двух источников недорогих вариантов ракет, которые рассматривает Берлин. В документах речь идет о двух недорогих системах, связанных с Украиной. Первая ракета "Фламинго" компании Fire Point. Вторая — ракета с беспилотником средней дальности Bars неназванной украинской компании.

Обе системы рассматриваются в рамках экспериментального исследования, которое может привести к заключению производственного контракта, если оружие окажется пригодным. Крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет дальность действия 3000 километров, 1-тонную боеголовку и уже продемонстрировала свою эффективность во время ударов по России. Сообщается, что ракета Bars также использовалась в последних украинских атаках.

Война в Украине показала, что поражение стратегических целей глубоко в тылу врага стало незаменимым для надёжного сдерживания. Экономические системы могут перегрузить противовоздушную оборону противника массовыми атаками, следовательно, имеют высокую оперативную ценность,

– сказал представитель Минобороны Германии.

Diehl Defence, немецкий производитель системы противовоздушной обороны IRIS-T, ведет переговоры с Fire Point о совместном производстве "Фламинго" в Германии. Для обеих сторон это взаимовыгодное сотрудничество. Украина предоставляет системы, проверенные в ходе войны против России, а Германия может помочь с производством, сертификацией и закупками для Бундесвера.

Украинские ракеты стоят около 500 000 долларов. Это в 5 раз дешевле, чем "Томагавк", что делает их более подходящими для войны на истощение, пишет Politico. Fire Point отклонила запрос издания на комментарий.

Однако пока ещё есть препятствия. В плановых документах говорится об экспортных ограничениях в отношении "Фламинго". Система должна будет преодолеть юридические и политические барьеры, прежде чем она сможет стать частью немецких закупок.