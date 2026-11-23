Украинский производитель наземных роботов Ratel Robotics разработал мобильное приложение, с помощью которого военные могут напрямую связаться с инженерами компании. Сервис работает круглосуточно и позволяет получать консультации по поводу неисправностей техники, не тратя время на поиск нужного специалиста. Пока приложение доступно для iOS.

Украинская оборонная компания Ratel Robotics запустила собственное мобильное приложение для поддержки операторов наземных роботизированных комплексов. Приложение Ratel Robotics уже опубликовано в App Store. Его основная задача – обеспечить быструю связь военных со службой технической поддержки производителя, которая помогает устранять неисправности, настраивать оборудование и обслуживать роботизированные платформы.

Как работает техническая поддержка через смартфон

После передачи наземного робота военным его обслуживание, как правило, не заканчивается. Техника регулярно работает под нагрузкой, преодолевает сложную местность, а иногда возвращается с заданий с повреждениями. В таких условиях даже незначительная неисправность может надолго вывести платформу из строя.

Чтобы упростить ремонт, Ratel Robotics создала отдельный канал связи военных со своими инженерами.

Оператор может открыть приложение, описать проблему и создать запрос в службу технической поддержки. В переписке можно отправлять фотографии, файлы и голосовые сообщения, чтобы специалистам было проще определить причину неисправности.

Если ситуация критическая, предусмотрена возможность срочного обращения к дежурному специалисту. По обычным вопросам можно оставить заявку и получить ответ позже. История общения сохраняется в приложении, а о новых сообщениях пользователь узнает через push-уведомления.

"Мы понимаем, что военные не могут часами ждать ответа, особенно когда от исправности техники зависит выполнение задачи", – пояснил основатель Ratel Robotics Тарас Остапчук.

По его словам, техническая поддержка компании работает круглосуточно. Это также указано на официальном сайте производителя.

Приложение имеет защищенную связь

Особое внимание разработчики уделили безопасности передачи информации.

По сообщению Ratel Robotics, приложение использует защищенный канал связи между военными и инженерами. Доступ предусматривает подтверждение пользователя и устройства. Это необходимо, поскольку во время ремонта военнослужащие могут передавать информацию о техническом состоянии роботов, их оборудовании и особенностях эксплуатации.

В то же время компания пока не обнародовала техническое описание механизмов шифрования и результаты независимого аудита безопасности. Поэтому заявленный уровень защиты на данный момент невозможно оценить по открытым данным.

Приложение также содержит каталог продукции RATEL, раздел новостей и фирменного мерча. Однако главной функцией остается именно сервисное обслуживание техники.

Почему производители НРК развивают собственный сервис

Ratel Robotics производит несколько типов наземных роботов для украинской армии. Среди них – логистические платформы, системы для эвакуации раненых и специализированные комплексы.

В частности, "Милитари 24" ранее рассказывал о модернизации Ratel X, который производитель доработал с учетом отзывов военных. Изменения были направлены прежде всего на повышение надежности и упрощение ремонта. Другой пример – гусеничный робот Nurse TB20, серийное производство которого компания начала летом 2026 года. Он предназначен для перевозки грузов и поддержки пехоты.

Когда количество таких машин в воинских подразделениях растет, производителю приходится уделять больше внимания их обслуживанию. Ведь даже робот с хорошими характеристиками не сможет выполнять задачи, если военные не имеют возможности быстро устранить неисправность.

Подобная проблема актуальна для всей наземной робототехники. Как ранее писал "Милитари 24", применение НРК в подразделениях постоянно расширяется, а следовательно, растет потребность в техническом обслуживании и подготовке операторов.

В настоящее время приложение Ratel Robotics доступно для устройств Apple с iOS 16.4 или более поздней версией системы. Производитель также планирует выпустить версию для Android, но сроки ее появления пока не называет.