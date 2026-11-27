Новый российский реактивный дрон заметили на фронте / Коллаж 24 Канала
Российские войска начали применять на линии фронта новый реактивный дрон. Аппарат предварительно идентифицирован как "изделие К5".
Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем телеграм-канале "О технологиях".
Что известно о новом беспилотнике россиян?
На передовой зафиксировали использование противником неизвестного ранее скоростного средства поражения.
Согласно обнародованным данным, обнаруженный образец вооружения предварительно определен как "Изделие К5". Специалисты осматривают конструкцию летательного аппарата, оснащенного реактивной силовой установкой.
Ранее "Флэш" подробнее рассказывал о том, что российские военные все чаще используют беспилотники "Молния-13", способные нести до 15 килограммов полезной нагрузки.
Эта модификация оснащена системой цифровой передачи видео, поэтому ее сигнал не обнаруживается аналоговыми средствами видеоперехвата.
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