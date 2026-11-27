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Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем телеграм-канале "О технологиях".

Что известно о новом беспилотнике россиян?

На передовой зафиксировали использование противником неизвестного ранее скоростного средства поражения.

На фронтах заметили новый БПЛА России / Фото со страницы "Флэша"

Согласно обнародованным данным, обнаруженный образец вооружения предварительно определен как "Изделие К5". Специалисты осматривают конструкцию летательного аппарата, оснащенного реактивной силовой установкой.

Дрон "Изделие К5" / Фото со страницы "Флэша"

Ранее "Флэш" подробнее рассказывал о том, что российские военные все чаще используют беспилотники "Молния-13", способные нести до 15 килограммов полезной нагрузки.

Эта модификация оснащена системой цифровой передачи видео, поэтому ее сигнал не обнаруживается аналоговыми средствами видеоперехвата.