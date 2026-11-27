Новий російський реактивний дрон помітили на фронті / Колаж 24 Каналу
Російські війська почали застосовувати на лінії фронту новий реактивний дрон. Апарат попередньо ідентифікували як "изделие К5".
Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму телеграм-каналі "Про технології".
Що відомо про новий безпілотник росіян?
На передовій зафіксували використання противником невідомого раніше швидкісного засобу ураження.
Згідно з оприлюдненими даними, виявлений зразок озброєння попередньо визначено як "Изделие К5". Фахівці оглядають конструкцію літального апарата, оснащеного реактивною силовою установкою.
Раніше "Флеш" докладніше розповідав про те, що російські військові дедалі частіше використовують безпілотники "Молния-13", здатні нести до 15 кілограмів корисного навантаження.
Ця модифікація оснащена системою цифрової передачі відео, завдяки чому її сигнал не виявляють аналогові засоби відеоперехоплення.
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