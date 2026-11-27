Adv

Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму телеграм-каналі "Про технології".

Що відомо про новий безпілотник росіян?

На передовій зафіксували використання противником невідомого раніше швидкісного засобу ураження.

На фронтах помітили новий БпЛА Росії / Фото зі сторінки "Флеша"

Згідно з оприлюдненими даними, виявлений зразок озброєння попередньо визначено як "Изделие К5". Фахівці оглядають конструкцію літального апарата, оснащеного реактивною силовою установкою.

Дрон "Изделие K5" / Фото зі сторінки "Флеша"

Раніше "Флеш" докладніше розповідав про те, що російські військові дедалі частіше використовують безпілотники "Молния-13", здатні нести до 15 кілограмів корисного навантаження.

Ця модифікація оснащена системою цифрової передачі відео, завдяки чому її сигнал не виявляють аналогові засоби відеоперехоплення.