Украина получила полный пакет на разработку: у Defence Express раскрыли возможности РЕБ Stone Cloak

Украине передали не просто новейшую систему радиоэлектронной борьбы, а гораздо больше. Такое решение Великобритании может стать одним из важнейших шагов по развитию украинских технологий для дальнобойного оружия.

Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что такой формат сотрудничества является беспрецедентным. Украина получила не готовое изделие, а технологию, открывающую совершенно другие возможности для развития собственного вооружения.

В чем уникальность передачи Stone Cloak Украине

Олег Катков обратил внимание, что информация о передаче Stone Cloak является официальной и опубликована на портале британского правительства. Там подтвердили, что Украина получила все права на эту разработку.

Мы получили не просто готовые изделия. Мы получили полный пакет интеллектуальных прав на данную разработку. Можем самостоятельно ее производить, модернизировать, обновлять и работать на ее основе над новыми решениями,

– подчеркнул Катков.

Важно, что это принципиально отличается от традиционной военной помощи, которую Украина получала раньше.

Как Stone Cloak помогает украинским дронам

Катков отметил, что по описанию британского правительства известно, что устройство имеет размеры примерно как планшет и его можно устанавливать на дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты.

Главный редактор Defence Express о возможностях Stone Cloak: видео

Система помогает беспилотникам преодолевать российскую противовоздушную оборону. Главный редактор Defence Express предположил, что Stone Cloak не создает мощных радиопомех, а работает по другому принципу.

Устройство принимает сигналы вражеской РЛС, анализирует их и возвращает ложные данные о себе: другой азимут, дальность или курс. Или вообще создает фантомные цели, когда вместо одного дрона враг видит сразу несколько,

– объяснил Катков.

Именно такой принцип позволил сделать систему компактной и пригодной для установки на беспилотники.

Как Stone Cloak уже доказал свою эффективность

Катков подчеркнул, что эта система не является экспериментальной разработкой. По его словам, Великобритания уже передавала Украине Stone Cloak вместе с дронами, однако не разглашала этого.

Интересно, что в открытых российских источниках практически нет упоминаний об их обнаружении.

Если было использовано более тысячи таких устройств, но враг до сих пор не смог их идентифицировать, то это означает одно из двух: либо дроны успешно достигали своих целей, либо систему сделали настолько удачно, что россияне до сих пор не могут понять, что именно нашли.

– высказался Олег Катков.

Главное, что Stone Cloak уже прошел проверку в боевых условиях и доказал свою эффективность. Теперь же Украина получила возможность не только использовать эту технологию, но самостоятельно ее развивать.