Ракеты "думают", что они в Перу: Украина испытала новую защиту от атак России, – Politico

На фоне ограниченных запасов ракет для противовоздушной обороны Украина все активнее использует отечественную систему радиоэлектронной борьбы Lima. Она активно помогает противодействовать российским дронам и ракетам.

Об этом пишет Politico.

Что известно о РЭБ Lima?

Lima создала украинская оборонная компания Cascade Systems. В отличие от традиционных систем ПВО, которые физически уничтожают воздушные цели ракетами-перехватчиками, Lima работает через глушение и подмену спутниковых сигналов навигации. Благодаря этому российские ракеты и беспилотники сбиваются с курса и могут упасть далеко от запланированной цели.

Один из разработчиков системы с позывным "Алхимик", который также является командиром подразделения РЭБ Night Watch в составе Сил территориальной обороны, объяснил, что система способна подменять координаты на несколько километров.

Когда Lima включена, отклонение ракеты становится еще больше. Мы не только приглушаем навигацию, но и используем спуфинг (радиоэлектронный обман – 24 Канал) и подмену координат. Мы можем заставить ракеты падать в полях вместо ударов по целям,

– рассказал он.

По словам разработчиков, Lima может создавать так называемые "мертвые зоны", в которых российские дроны теряют навигационный сигнал. В некоторых случаях система даже "убеждала" ракеты, что они "находятся" в Перу.

Может ли РЭБ Lima полностью защитить украинские города?

В компании отмечают, что одна установка Lima стоит до 3 миллионов гривен в зависимости от модификации. Для защиты большого города нужно от 30 до 100 таких систем, что оценивается примерно в 5 миллионов евро – это сопоставимо со стоимостью одной ракеты Patriot PAC-3.

Cascade Systems уже поставила более 400 комплексов Lima. Военные начали использовать систему в июле 2024 года, а с октября 2025-го ее применение расширили для защиты гражданской инфраструктуры.

По данным компании, за последние 18 месяцев Lima смогла подавить работу 20 500 дронов типа "Шахед" и сбить с курса десятки баллистических и крылатых ракет.

Начальник управления РЭБ Сухопутных войск ВСУ Максим Скорецкий заявил, что новые версии Lima способны эффективно работать даже против дальнобойных ракет, которые используют российскую спутниковую систему навигации ГЛОНАСС.

В то же время военные отмечают, что РЭБ не может полностью заменить классическую ПВО. Сбитые с курса ракеты и дроны все равно падают и могут наносить вред.

Попадет ли российская баллистическая ракета в желаемую цель, когда работает Lima? Я бы сказал, что это маловероятно,

– отметил Скорецкий.

Разработчики также рассказали, что технологическое противостояние между Украиной и Россией продолжается постоянно. В начале 2025 года российские войска начали использовать модернизированные антизаглушительные антенны Kometa, которые сделали предыдущие версии украинских систем РЭБ менее эффективными.

После нескольких месяцев работы инженеры создали новую модификацию Lima Quant, которая сочетает традиционный спуфинг с новыми высокочастотными сигналами для обхода российской защиты.

"Мы постоянно меняем Lima в соответствии с характеристиками российского оружия, анализируем удары и даем рекомендации Генштабу по размещению систем. Война постоянно эволюционирует", – подытожил "Алхимик".

