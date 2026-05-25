Про це пише Politico.

Що відомо про РЕБ Lima?

Lima створила українська оборонна компанія Cascade Systems. На відміну від традиційних систем ППО, які фізично знищують повітряні цілі ракетами-перехоплювачами, Lima працює через глушіння та підміну супутникових сигналів навігації. Завдяки цьому російські ракети та безпілотники збиваються з курсу й можуть впасти далеко від запланованої цілі.

Один із розробників системи з позивним "Алхімік", який також є командиром підрозділу РЕБ Night Watch у складі Сил територіальної оборони, пояснив, що система здатна підміняти координати на кілька кілометрів.

Коли Lima увімкнена, відхилення ракети стає ще більшим. Ми не лише приглушуємо навігацію, а й використовуємо спуфінг (радіоелектронний обман – 24 Канал) та підміну координат. Ми можемо змусити ракети падати в полях замість ударів по цілях,

– розповів він.

За словами розробників, Lima може створювати так звані "мертві зони", у яких російські дрони втрачають навігаційний сигнал. У деяких випадках система навіть "переконувала" ракети, що вони "перебувають" у Перу.

Чи може РЕБ Lima повністю захистити українські міста?

У компанії зазначають, що одна установка Lima коштує до 3 мільйонів гривень залежно від модифікації. Для захисту великого міста потрібно від 30 до 100 таких систем, що оцінюють приблизно у 5 мільйонів євро – це зіставно з вартістю однієї ракети Patriot PAC-3.

Cascade Systems вже поставила понад 400 комплексів Lima. Військові почали використовувати систему у липні 2024 року, а з жовтня 2025-го її застосування розширили для захисту цивільної інфраструктури.

За даними компанії, за останні 18 місяців Lima змогла придушити роботу 20 500 дронів типу "Шахед" та збити з курсу десятки балістичних і крилатих ракет.

Начальник управління РЕБ Сухопутних військ ЗСУ Максим Скорецький заявив, що нові версії Lima здатні ефективно працювати навіть проти далекобійних ракет, які використовують російську супутникову систему навігації ГЛОНАСС.

Водночас військові наголошують, що РЕБ не може повністю замінити класичну ППО. Збиті з курсу ракети та дрони все одно падають і можуть завдавати шкоди.

Чи влучить російська балістична ракета в бажану ціль, коли працює Lima? Я б сказав, що це малоймовірно,

– зазначив Скорецький.

Розробники також розповіли, що технологічне протистояння між Україною та Росією триває постійно. На початку 2025 року російські війська почали використовувати модернізовані антизаглушувальні антени Kometa, які зробили попередні версії українських систем РЕБ менш ефективними.

Після кількох місяців роботи інженери створили нову модифікацію Lima Quant, яка поєднує традиційний спуфінг із новими високочастотними сигналами для обходу російського захисту.

"Ми постійно змінюємо Lima відповідно до характеристик російської зброї, аналізуємо удари та даємо рекомендації Генштабу щодо розміщення систем. Війна постійно еволюціонує", – підсумував "Алхімік".

