Россия накопила 6 тысяч дронов-камикадзе "Герань": в ГУР объяснили, зачем

По состоянию на август 2026 года Россия накопила около 6,2 тысячи дронов-камикадзе "Герань" различных версий. Что касается использования этих беспилотников, у российских войск уже есть план.

Об этом в комментарии "Милитарному" сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Зачем Россия создает запасы?

В ГУР отмечают, что Россия накапливает значительное количество "Геранов" для нанесения масштабных ударов по Украине. Из-за ограниченных производственных возможностей оккупанты не могут постоянно поддерживать максимальную интенсивность запусков, поэтому в периоды относительного затишья формируют запас беспилотников.

Во время самых массированных атак Россия может применять 600 – 1000 ударных дронов. В то же время в периоды накопления обычно запускается около 150 – 200 беспилотников за одну атаку, а максимальное количество во время отдельных ударов может достигать примерно 300 БПЛА.

Россия уже демонстрировала способность концентрировать значительное количество беспилотников для одного удара. В частности, в течение суток 13 – 14 мая российские войска запустили около 1600 дронов различных типов.

Масштабы применения БПЛА против Украины в целом также растут. В 2026 году Россия установила новые рекорды по количеству запущенных дронов: в отдельные месяцы этот показатель достигал 6000 – 6500 единиц. Более 6000 запусков в месяц также фиксировались в июле 2025 года.

Беспилотники стали одним из ключевых инструментов российских воздушных атак. Их применяют как самостоятельно, так и вместе с ракетами во время комбинированных ударов, создавая дополнительную нагрузку на украинскую систему ПВО.

В то же время возможности России в значительной степени зависят от темпов производства. По имеющимся оценкам, предприятия страны-агрессора производят около 3000 дронов типов "Герань-4" и "Герань-5" в месяц, без учета "Герань-2".

Поэтому Москва вынуждена балансировать между использованием беспилотников для текущих атак и накоплением запасов для более масштабных ударов. Именно этим, по данным украинской разведки, в значительной степени объясняется нынешнее накопление Россией тысяч "Гераней".

Напомним, "Мадяр" сообщил, что нынешние возможности России позволяют сформировать значительно более мощный ракетный залп, чем Украина регулярно наблюдала ранее. Речь идет о том, что противник сможет запускать 200 ракет различных типов с разных установок одновременно.