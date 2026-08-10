Об этом в интервью Associated Press сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Что известно о подготовке противника к ударам нового масштаба?

По словам "Мадяра", нынешние возможности России позволяют сформировать значительно более мощный ракетный залп, чем Украина регулярно видела ранее. Речь идет не о том, что Россия уже способна запускать 200 ракет разных типов из разных установок одновременно, а о заявленном командующим плане увеличения такого потенциала.

Даже если им удастся нанести лишь половину этого, все это полетит на нас,

– сказал Бровди

Он подчеркнул, что одним из самых уязвимых мест украинской обороны остается нехватка ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Именно эти системы являются ключевым компонентом украинской противоракетной обороны против части российских баллистических угроз.

Проблема заключается не только в количестве самих пусковых установок, но и в запасах дорогостоящих ракет-перехватчиков. Во время масштабного удара Россия может одновременно создать такую нагрузку, при которой часть ракет сможет пройти через украинскую систему обороны.

По мнению Бровди, одно только наращивание обороны не решает проблему полностью.

Единственный способ уменьшить эту цифру – нанести удары по каждому объекту, участвующему в производстве этих ракет,

– подчеркнул командующий.

По его словам, именно поэтому особое значение приобретают украинские дальнобойные операции в глубине России. Речь идет о попытках систематически снижать способность российского оборонно-промышленного комплекса производить вооружение, которое впоследствии используется для ударов по Украине.

Отдельно "Мадяр" обратил внимание на изменение структуры российских атак. Концентрация реактивных беспилотников Shahed, которые сложнее перехватить из-за их более высокой скорости, за последние недели выросла вдвое.

Россия параллельно развивает средства радиоэлектронной борьбы, пытаясь ослабить технологические преимущества Украины. В частности, Бровди заявил, что россияне устанавливают системы подавления в масштабах, которые могут ухудшить работу спутниковой связи Starlink.

По его словам, Москва также работает над собственной системой спутниковой связи, которая должна составить конкуренцию Starlink.

Это риск для всей планеты, потому что диктатура получит доступ к информации по всему земному шару,

– заявил Бровди.

Напомним, Россия продолжает наращивать производство ракетного вооружения. По основным типам ракет российский военно-промышленный комплекс в настоящее время выполняет месячные планы на 110–120%, а по отдельным позициям превышение достигает 200%.