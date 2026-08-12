Про це у коментарі "Мілітарному" повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Навіщо Росія створює запаси?

У ГУР зазначають, що Росія накопичує значну кількість "Гераней" для проведення масштабних ударів по Україні. Через обмежені виробничі можливості окупанти не можуть постійно підтримувати максимальну інтенсивність запусків, тому в періоди відносного затишшя формують запас безпілотників.

Під час наймасованіших атак Росія може застосовувати 600 – 1000 ударних дронів. Водночас у періоди накопичення зазвичай запускає близько 150 – 200 безпілотників за одну атаку, а максимальна кількість під час окремих ударів може сягати приблизно 300 БпЛА.

Росія вже демонструвала здатність концентрувати значну кількість безпілотників для одного удару. Зокрема, протягом доби 13 – 14 травня російські війська запустили близько 1600 дронів різних типів.

Масштаби застосування БпЛА проти України загалом також зростають. У 2026 році Росія встановила нові рекорди за кількістю запущених дронів: в окремі місяці цей показник сягав 6000 – 6500 одиниць. Понад 6000 запусків за місяць також фіксували у липні 2025 року.

Безпілотники стали одним із ключових інструментів російських повітряних атак. Їх застосовують як самостійно, так і разом із ракетами під час комбінованих ударів, створюючи додаткове навантаження на українську ППО.

Водночас можливості Росії значною мірою залежать від темпів виробництва. За наявними оцінками, підприємства країни-агресорки виготовляють близько 3000 дронів типів "Герань-4" та "Герань-5" на місяць, без урахування "Герань-2".

Тому Москва змушена балансувати між використанням безпілотників для поточних атак і накопиченням запасів для масштабніших ударів. Саме цим, за даними української розвідки, значною мірою пояснюється нинішнє накопичення Росією тисяч "Гераней".

Нагадаємо, "Мадяр" розповів, що нинішні можливості Росії дозволяють сформувати значно більший ракетний залп, ніж Україна регулярно бачила раніше. Йдеться про те, що ворог зможе запускати 200 ракет різних типів з різних установок одночасно.