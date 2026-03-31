Враг начал использовать макеты ракет на "Шахедах", –"Флеш"

Враг начал оснащать беспилотники "Шахед" макетами ракет Р-60. Этим он пытается заставить украинские перехватчики реагировать на фальшивую угрозу.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Для чего Россия устанавливает макеты ракет на "Шахеды"?

Авиация уже отрабатывает реакцию на такие провокации. Подразделения перехватчиков в разных родах войск и ведомствах будут пытаться уничтожить даже "важную" цель, если она окажется фальшивой.

Специалисты советуют обращать внимание на признаки, которые отличают "Шахед" с макетами от настоящей угрозы, чтобы избежать напрасных затрат ресурсов и потерь техники. Военные продолжают отрабатывать алгоритмы быстрого распознавания таких провокаций.

Макеты ракет на "Шахедах" / Фото Сергея "Флеша"

