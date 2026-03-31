Враг начал использовать макеты ракет на "Шахедах", –"Флеш"
- Враг оснащает "Шахеды" макетами ракет, чтобы спровоцировать украинскую авиацию.
- Украинская авиация отрабатывает реакцию, чтобы избежать напрасных затрат ресурсов на фальшивые угрозы.
Враг начал оснащать беспилотники "Шахед" макетами ракет Р-60. Этим он пытается заставить украинские перехватчики реагировать на фальшивую угрозу.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Для чего Россия устанавливает макеты ракет на "Шахеды"?
Авиация уже отрабатывает реакцию на такие провокации. Подразделения перехватчиков в разных родах войск и ведомствах будут пытаться уничтожить даже "важную" цель, если она окажется фальшивой.
Специалисты советуют обращать внимание на признаки, которые отличают "Шахед" с макетами от настоящей угрозы, чтобы избежать напрасных затрат ресурсов и потерь техники. Военные продолжают отрабатывать алгоритмы быстрого распознавания таких провокаций.
Макеты ракет на "Шахедах" / Фото Сергея "Флеша"
Что известно о новых технологиях на фронте?
Российские дроны типа "Шахед" могут нести под крыльями до восьми мин, которые сбрасывают для поражения гражданских объектов и населения. Снаряды хорошо заметны на земле, но остаются чрезвычайно опасными.
Российский дрон-перехватчик "Елка" угрожает украинским беспилотникам при массовом развертывании на малых высотах. Эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что опасность – в масштабировании.
Россия тестирует беспилотные катера, но их применение не массовое. Украинские ВМС готовятся к угрозам и разрабатывают эффективные и дешевые средства противодействия, которые превышают возможности врага.