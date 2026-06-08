Military 24 Оружие и технологии Через полгода могут быть проблемы, – авиаэксперт об угрозе для украинского неба
8 июня, 20:56
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Через полгода могут быть проблемы, – авиаэксперт об угрозе для украинского неба

Юлия Гринишина

Россия усилила использование баллистики во время атак, понимая, что Украине крайне сложно ее сбить. Зато крылатым ракетам украинская ПВО противодействует довольно эффективно.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил авиационный эксперт Константин Криволап, уточнив, что сбивать крылатые ракеты удается с помощью тактической авиации F-16, Mirage, а также благодаря ЗРК (NASAMS, IRIS-T).

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Россия может совершить провокацию, чтобы проверить реакцию ЕС

Авиаэксперт отметил, что когда Украина имеет средства для противодействия вражеским воздушным целям, она это делает эффективно. Сегодня ВС демонстрируют высокие показатели в сбивании беспилотников, в частности "Шахедов", и крылатых ракет. Однако сложной задачей остается противодействие российской баллистике. По словам Криволапа, Украина определенным образом сбивает 30%, пытается повлиять системой РЭБ и отвести эти удары, но это очень сложно.

Европа понимает, что в случае серьезного напряжения, если за полгода не будет сделана панъевропейская платформа для защиты неба, то могут начаться большие проблемы, 
– констатировал Криволап.

Полное интервью с Криволапом: смотрите в видео

Авиаэксперт прогнозирует, что у России будет мотив совершить провокации и в отношении Европы, чтобы проверить реакцию европейцев. Ведь Кремль продвигает концепцию, что якобы российская армия воюет против НАТО. Однако страны-члены Североатлантического Альянса сейчас только защищаются. Не раз, например, в Румынию прилетали российские "Шахеды", как и в Польшу.

Сегодня Европа очень серьезно размышляет над проектом Freya, потому что французско-итальянский проект SAMP/T не пошел, хотя в этом году обещали создать новую ракету SAMP/T NG, которая будет способна сбивать баллистику, но если так произойдет, их будет изготавливаться 5 единиц в месяц. Это для нас ничто, 
– отметил Криволап.

Он подытожил, что Европа понимает, что ей надо заниматься усилением защиты своего воздушного пространства, потому что на США сейчас надеяться не стоит.

Напомним, ранее соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что перспектива изготовления Украиной собственных ракет к ПВО, которых сейчас ей не хватает, вполне реальна. По его словам, сегодня такое оружие нужно не только для защиты украинского неба, а и есть потребность в новых системах для Европы.

В Fire Point предложили создать панъевропейский щит Freya для противодействия баллистике. Говорится о платформе, на которой можно создать новый перехватчик для таких воздушных целей. Техническая база для этого уже есть. Украина намерена вместе с Европой двигаться в этом направлении. Штилерман уточнил, что самое сложное – это головки самонаведения. Поэтому украинская компания считает необходимым создать международный консорциум, чтобы объединить усилия нескольких стран.

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