Через полгода могут быть проблемы, – авиаэксперт об угрозе для украинского неба

Россия усилила использование баллистики во время атак, понимая, что Украине крайне сложно ее сбить. Зато крылатым ракетам украинская ПВО противодействует довольно эффективно.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил авиационный эксперт Константин Криволап, уточнив, что сбивать крылатые ракеты удается с помощью тактической авиации F-16, Mirage, а также благодаря ЗРК (NASAMS, IRIS-T).

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Россия может совершить провокацию, чтобы проверить реакцию ЕС

Авиаэксперт отметил, что когда Украина имеет средства для противодействия вражеским воздушным целям, она это делает эффективно. Сегодня ВС демонстрируют высокие показатели в сбивании беспилотников, в частности "Шахедов", и крылатых ракет. Однако сложной задачей остается противодействие российской баллистике. По словам Криволапа, Украина определенным образом сбивает 30%, пытается повлиять системой РЭБ и отвести эти удары, но это очень сложно.

Европа понимает, что в случае серьезного напряжения, если за полгода не будет сделана панъевропейская платформа для защиты неба, то могут начаться большие проблемы,

– констатировал Криволап.

Полное интервью с Криволапом: смотрите в видео

Авиаэксперт прогнозирует, что у России будет мотив совершить провокации и в отношении Европы, чтобы проверить реакцию европейцев. Ведь Кремль продвигает концепцию, что якобы российская армия воюет против НАТО. Однако страны-члены Североатлантического Альянса сейчас только защищаются. Не раз, например, в Румынию прилетали российские "Шахеды", как и в Польшу.

Сегодня Европа очень серьезно размышляет над проектом Freya, потому что французско-итальянский проект SAMP/T не пошел, хотя в этом году обещали создать новую ракету SAMP/T NG, которая будет способна сбивать баллистику, но если так произойдет, их будет изготавливаться 5 единиц в месяц. Это для нас ничто,

– отметил Криволап.

Он подытожил, что Европа понимает, что ей надо заниматься усилением защиты своего воздушного пространства, потому что на США сейчас надеяться не стоит.

Напомним, ранее соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что перспектива изготовления Украиной собственных ракет к ПВО, которых сейчас ей не хватает, вполне реальна. По его словам, сегодня такое оружие нужно не только для защиты украинского неба, а и есть потребность в новых системах для Европы.

В Fire Point предложили создать панъевропейский щит Freya для противодействия баллистике. Говорится о платформе, на которой можно создать новый перехватчик для таких воздушных целей. Техническая база для этого уже есть. Украина намерена вместе с Европой двигаться в этом направлении. Штилерман уточнил, что самое сложное – это головки самонаведения. Поэтому украинская компания считает необходимым создать международный консорциум, чтобы объединить усилия нескольких стран.