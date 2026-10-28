До 100 запусков в сутки: Россия быстрыми темпами строит новый дронопорт рядом с аэродромом Миллерово

Российские захватчики обустроили в Ростовской области новую площадку возле аэродрома Миллерово для запусков реактивных беспилотников. Объект рассчитан на обслуживание до 100 ударных БПЛА в сутки.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

Что известно о новом российском дронопорте

Спутниковые снимки зафиксировали быстрое возведение пусковых позиций и сопутствующей инфраструктуры всего за несколько недель.

Еще в конце августа 2026 года на этой территории не фиксировалось никаких следов активных работ, однако уже к середине октября оккупанты подготовили площадку к эксплуатации.

Конфигурация объекта подтверждает, что агрессор планирует использовать его для подготовки и запусков реактивных ударных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5", а также их новейших модификаций.

Новая пусковая площадка расположена всего в 3,5 километра от военного аэродрома. Такое соседство позволяет агрессору защищать дрон-порт теми же комплексами противовоздушной обороны, которые прикрывают сам аэродром.

Кроме того, враг существенно экономит время и ресурсы благодаря использованию имеющейся подъездной сети, коммуникаций и систем технического обеспечения авиабазы. Реальная интенсивность использования площадки будет зависеть от темпов поставок БПЛА, наличия боевых частей, топлива и обученных экипажей.

По оценкам разведки, расширение базы является частью плана противника по увеличению масштабов воздушного террора в зимний период.

Новый пункт стал уже как минимум 13-м стационарным объектом в сети вражеских пусковых баз.

Параллельно со строительством позиций противник активно модернизирует собственные реактивные БПЛА. Модель "Герань-4" получила отечественный реактивный двигатель и специализированную боевую часть для разрушения опор линий электропередач и мостовых переходов.

Для преодоления украинской ПВО на дроны устанавливают обновленные навигационные комплексы с оптической системой распознавания рельефа и ориентиров. Аналогичную технологию интегрируют и в модификацию К5 аппарата "Герань-5", радиус действия которого достигает 950 километров, тогда как версия "Герань-4" способна лететь на расстояние до 770 километров.

Напомним, что российские оккупанты также расширяют аэродром Гвардейское в оккупированном Крыму под беспилотники "Герань". На новых спутниковых снимках обнаружили более 60 защищенных укрытий и гаражей для подготовки дронов.