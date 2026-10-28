До 100 запусків на добу: Росія швидкими темпами будує новий дронопорт біля летовища Міллерово

Про це повідомило ГУР МО України.

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Що відомо про новий російський дронопорт

Супутникові знімки зафіксували швидке зведення пускових позицій та супутньої інфраструктури всього за кілька тижнів.

Ще наприкінці серпня 2026 року на цій території не фіксували жодних слідів активних робіт, проте вже до середини жовтня окупанти підготували майданчик до експлуатації.

Конфігурація об'єкта підтверджує, що агресор планує застосовувати його для підготовки та пусків реактивних ударних безпілотників "Герань-4" і "Герань-5", а також їхніх новітніх модифікацій.

Новий пусковий майданчик розташований лише за 3,5 кілометра від військового летовища. Таке сусідство дає агресору змогу захищати дронопорт тими самими комплексами протиповітряної оборони, які прикривають сам аеродром.

Крім того, ворог суттєво заощаджує час та ресурси завдяки використанню наявної під'їзної мережі, комунікацій та систем технічного забезпечення авіабази. Реальна інтенсивність застосування майданчика залежатиме від темпів постачання БпЛА, наявності бойових частин, пального та навчених екіпажів.

За оцінками розвідки, розширення бази є частиною плану ворога щодо збільшення масштабів повітряного терору в зимовий період.

Новий пункт став уже щонайменше 13-м стаціонарним об'єктом у мережі ворожих пускових баз.

Паралельно зі зведенням позицій противник активно модернізує власні реактивні БпЛА. Модель "Герань-4" отримала вітчизняний реактивний двигун і спеціалізовану бойову частину для руйнування опор ліній електропередачі та мостових переходів.

Для подолання української ППО на дрони встановлюють оновлені навігаційні комплекси з оптичною системою розпізнавання рельєфу та орієнтирів. Аналогічну технологію інтегрують і в модифікацію К5 апарата "Герань-5", радіус дії якого сягає 950 кілометрів, тоді як версія "Герань-4" здатна летіти на відстань до 770 кілометрів.

Нагадаємо, що російські окупанти також розбудовують аеродром Гвардійське в окупованому Криму під безпілотники "Герань". На нових супутникових знімках виявили понад 60 захищених укриттів і гаражів для підготовки дронів.