Более 60 укрытий и мобильные пусковые установки: в Крыму Россия расширяет базу дронов "Герань"

Об этом сообщают аналитики Dnipro Osint.

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Что известно о строительстве аэродрома в Гвардейском

На спутниковых снимках крымского аэродрома зафиксировано возведение более 20 небольших укрытий с земляными насыпями и около 40 специализированных гаражей. Эти объекты предназначены для хранения, технического обслуживания и подготовки беспилотников к запускам.

На обнародованных кадрах также заметны последствия предыдущих украинских ударов по военно-воздушной базе. В частности, по меньшей мере один ангар получил повреждения в результате попадания БПЛА.

Спутниковые снимки расширения инфраструктуры на аэродроме Гвардейское / Dnipro Osint

Главной особенностью аэродрома "Гвардейское" является отказ от стационарных пусковых установок в пользу мобильных платформ. Для запусков противник использует специально оборудованные автомобили.

Беспилотники загружают на транспорт непосредственно в укрытиях, после чего вывозят на взлетно-посадочную полосу для старта.

Схема укрытий и гаражей для БПЛА на аэродроме Гвардейское / Dnipro Osint

Ранее спутники зафиксировали возведение аналогичного объекта возле авиабазы Миллеровов Ростовской области, где россияне создали площадку, рассчитанную на запуск до 100 беспилотников в сутки. База "выросла" всего за 6 недель.