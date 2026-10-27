Более 60 укрытий и мобильные пусковые установки: в Крыму Россия расширяет базу дронов "Герань"

В Крыму Россия разворачивает базу дронов "Герань" / Shutterstock
Российские оккупанты расширяют аэродром "Гвардейское" в оккупированном Крыму для беспилотников "Герань". На новых спутниковых снимках обнаружено более 60 защищенных укрытий и гаражей для подготовки дронов.
Об этом сообщают аналитики Dnipro Osint.
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Что известно о строительстве аэродрома в Гвардейском
На спутниковых снимках крымского аэродрома зафиксировано возведение более 20 небольших укрытий с земляными насыпями и около 40 специализированных гаражей. Эти объекты предназначены для хранения, технического обслуживания и подготовки беспилотников к запускам.
На обнародованных кадрах также заметны последствия предыдущих украинских ударов по военно-воздушной базе. В частности, по меньшей мере один ангар получил повреждения в результате попадания БПЛА.
Главной особенностью аэродрома "Гвардейское" является отказ от стационарных пусковых установок в пользу мобильных платформ. Для запусков противник использует специально оборудованные автомобили.
Беспилотники загружают на транспорт непосредственно в укрытиях, после чего вывозят на взлетно-посадочную полосу для старта.
Ранее спутники зафиксировали возведение аналогичного объекта возле авиабазы Миллеровов Ростовской области, где россияне создали площадку, рассчитанную на запуск до 100 беспилотников в сутки. База "выросла" всего за 6 недель.
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