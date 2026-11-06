Обзор на 3000 километров: в Калининграде Россия достраивает гигантскую РЛС для контроля неба Европы

Россия завершает строительство беспрецедентного радиолокационного комплекса в Калининградской области, способного коренным образом изменить баланс разведывательных возможностей в регионе. Новый загоризонтный объект угрожает нейтрализовать массированные операции дальнобойных беспилотников и сводит на нет скрытность передвижения сил союзников.

Недалеко от города Гвардейск в Калининградской области армия РФ почти завершила строительство гигантской загоризонтной РЛС с радиусом обзора около 3000 километров, сообщает издание Lrytas.lt. Спутниковые снимки зафиксировали масштабный комплекс с трехлучевой структурой посреди лесного массива, где длина каждой антенны превышает 500 метров. По оценкам военных экспертов, зона действия станции охватывает всю территорию Украины и почти всю континентальную Европу.

Как отметил отставной офицер Вооруженных сил Литвы Вайдотас Малиньонис в комментарии для Deutsche Welle, технические габариты антенны позволяют фиксировать цели далеко за пределами радиогоризонта и кривизны Земли. Комплекс был спроектирован для раннего обнаружения запусков баллистических ракет, перехвата спутниковой связи и мониторинга тактической авиации.

В то же время аналитики финско-польской компании ICEYE в интервью изданию The Times отмечают: ключевая функция сооружения заключается не только в пассивной радиотехнической разведке, но и в направленном подавлении радиоэлектронных сигналов. Military24 уже писал, что Россия усиливает РЭБ против Starlink.



Устранение пробелов в обнаружении дронов и наступательный потенциал

По словам латвийского геополитического аналитика Эвии Дяткович, новая система, прежде всего, устраняет критическую уязвимость российской противовоздушной обороны – неспособность своевременно отслеживать низколетящие малозаметные цели. Это создает прямой вызов для эффективности ударных беспилотников большой дальности, которые в настоящее время активно интегрируются в оборонные доктрины региона. Помимо защитных задач, радар способен выдавать точные целевые координаты для наступательных операций, отслеживая логистику и маневры войск НАТО вдоль восточного фланга.

Комплекс под Гвардейском является лишь одной из составляющих масштабной милитаризации анклава. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, в районе Черняховска в 50 километрах обнаружен еще один круговой антенный комплекс, а в целом в области уже развернуто более 20 объектов радиоэлектронной борьбы и разведки. Кроме того, спутники фиксируют возведение новых укрытий для истребителей на аэродроме Калининград-Чкаловск и приведение в боевую готовность дивизионов ЗРК С-400 в Балтийске.

Ответ союзников: спутники ICEYE и морская инфраструктура

Стремительное развертывание российских датчиков повышает градус напряжения в Балтийском регионе, особенно с учетом потенциального размещения в анклаве до 100 ядерных боеголовок. В ответ европейские союзники форсируют симметричные контрмеры: Польша переоборудует морские ветроэлектростанции под платформы мониторинга, а немецкий концерн Rheinmetall совместно с ICEYE разрабатывает спутники радиолокационной разведки с синтезированной апертурой (SAR). Ожидается, что первые такие аппараты для передачи данных бригаде Бундесвера в Литве выведет на орбиту ракета SpaceX в начале 2027 года.