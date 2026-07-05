Почему реактивные "Шахеды" – сложна цель для ПВО: авиаэксперт четко объяснил суть проблемы

Украинские дроны-перехватчики не успевают за реактивными беспилотниками типа "Шахед". К тому же противник стал чаще применять их во время воздушных атак.

Авиационный эксперт Константин Криволап в беседе с 24 Каналом отметил, что программа системы малой ПВО, запущенная в свое время Минобороны во главе с Федоровым, значительно улучшила показатели перехвата дронов-камикадзе, однако сейчас возникли новые вызовы.

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Перехват реактивных БпЛА: какие сложности возникают?

Украина научилась перехватывать обычные "Шахеды", дроны-имитаторы типа "Гербера" и FPV-дроны. Уровень сбиваемости таких вражеских целей достиг 90 – 95%. А те 5 – 10% российских беспилотников, которые прорывались, наносили ущерб лишь из-за очень большого количества средств в воздухе.

Теперь появляются реактивные дроны. Это, как отметил авиаэксперт, аналоги иранских Shahed-238. Они оснащены реактивным двигателем и обладают значительно более высокой скоростью. Также используются так называемые "Бандероли" (ракета-дрон) и реактивные "Герань-4", которые летают со скоростью 450 – 550 километров в час. Это, по его словам, оказалось лазейкой, через которую враг пытается пробить украинскую оборону.

2 – 3 месяца назад Федоров сообщил, что занимался подбором предприятий, разрабатывающих реактивные дроны-перехватчики, и что начинается их серийное производство. Однако процедуры кодификации и бюрократические процессы еще не завершены. Массовое изготовление не развернуто, поскольку мы полагали, что противник будет внедрять реактивные дроны постепенно, а он производит их в значительных количествах, накапливает для массированных атак,

– озвучил Криполап.

Авиаэксперт добавил, что вопрос перехвата реактивных дронов пока что сложен для Украины, но убежден, что решение есть. Он подчеркнул, что необходимо получить такие средства обнаружения, которые позволили бы обеспечить полный контроль над воздушным пространством, чтобы понимать, где будут появляться БпЛА и каким образом их сбивать.

В этом плане можно встречать реактивные дроны на встречных курсах, но у нас пока не хватает надежной разветвленной системы детекции: локаторы, акустические датчики и системы RF-детекции (радиочувствительные). Для этого была привлечена компания Palantir, с которой Федоров подписал контракт о взаимодействии,

– рассказал Криволап.

На данный момент, как подытожил авиационный эксперт, у Украины еще нет необходимого количества таких систем для полного перехвата реактивных беспилотников, но над этим вопросом активно работают, и он убежден, что решить проблему удастся.

Как противостоять реактивным "Шахедам": смотрите в видео