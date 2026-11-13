Ни один из них не преодолел 800 километров: в ГУР рассказали о проблемах российского аналога Starlink

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Как сообщается на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины от 13 ноября 2026 года, агрессор пытается ускорить запуск сети, однако сталкивается с заметными задержками. Запланированный на этот год третий запуск космических аппаратов оккупантам уже пришлось отменить или перенести из-за технических трудностей и нехватки компонентов.

Что известно о состоянии вражеской группировки?

В общей сложности Москва двумя партиями – 23 марта и 19 июля 2026 года – вывела на орбиту 30 аппаратов. В настоящее время 26 спутников удерживают высоту в диапазоне 500–520 километров, и ни один из них не сумел подняться на запланированную отметку в 800 километров, тогда как остальные все еще пытаются маневрировать.

Каждый спутник весит около 280 килограммов и имеет размеры 2,7 на 1,8 на 0,6 метра. Главной технической особенностью системы является межспутниковая лазерная связь, призванная передавать данные напрямую между аппаратами без постоянного контакта с наземными пунктами.

Планы Кремля и наземные станции

К концу 2026 года российское командование планировало довести количество спутников до 47–48 единиц. В 2027 году агрессор рассчитывает вывести еще 240 аппаратов, чтобы охватить 94% территории России со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с.

К 2031 году группировку планируется увеличить до 408, а к 2035 году – до 924 спутников, используя для запусков ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк".

Управление процессом возложено на главный центр в Москве вместе с сетью станций в Мурманске, Анадыре, Ростове-на-Дону, Норильске, Железногорске и Южно-Сахалинске.

Абонентские терминалы и зависимость от Китая

Параллельно враг испытывает собственные средства связи. В сентябре 2026 года россияне завершили тестирование терминала "Ультра", который, согласно техническим характеристикам, имеет скорость загрузки до 650 Мбит/с и работает во время движения транспорта со скоростью до 250 километров в час.

До конца года оккупанты намерены раздать заказчикам около 1000 таких устройств, а впоследствии создать модификации "Земля", "Мини", "Прайм", "Вода" и авиационную версию "Воздух".

Главным подрядчиком разработки является "Бюро 1440", объединившее в производстве 46 российских и три белорусские компании, из которых 22 в настоящее время избегают международных санкций.

Двигательные установки поставляет предприятие "Факел", однако ключевая электронная база комплекса полностью зависит от импорта из Китая. Куратором направления выступает руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, который ранее работал с британской компанией OneWeb и мог получить доступ к западным технологиям.

Ранее разведчики подтверждали, что противник уже задействует отдельные аппараты для обеспечения военных операций в Украине и попыток прямого управления ударными дронами.