Европейский Союз готовит комплексный ответ на масштабное наращивание российского дронового арсенала. В Брюсселе делают ставку на совместное производство, новые программы поддержки Украины и ускорение развития средств противодействия беспилотникам.

Об этом сообщил 24 Каналу еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, комментируя свое заявление о возможности России использовать от 7 до 9 миллионов дронов в этом году. По его словам, ЕС уже имеет несколько инструментов, которые должны усилить как украинскую, так и европейскую оборонную способность.

ЕС отстает в войне дронов или готовит новую оборонную архитектуру?

Кубилюс отметил, что в рамках инструментов поддержки Украины (Ukraine Support Instrument) и займа на поддержку Украины (Ukraine Support Loan, говорится о 90 миллиардах евро – 24 Канал) Евросоюз планирует увеличить производство дронов в Украине. Он очертил сразу несколько направлений, на которых будет строиться новая стратегия ЕС:

European Drone Defence Initiative;

Eastern Flank Watch;

быстрая индустриализация решений в сфере дронов и противодроновой работы;

а также создание EU-Ukraine Drone Alliance.

По словам еврокомиссара, уже опубликован конкурс USI на дроны и средства противодействия им. Он назвал это возможностью для украинской и европейской промышленности углубить сотрудничество, наладить совместное производство и масштабировать критически важные технологии.

Кубилюс отдельно подчеркнул, что наибольший эффект в ответе на российские планы даст именно Ukraine Support Loan.

Страны-члены ЕС, которые участвуют в программе, уже решили выделить значительную часть займа на закупку дронов. Это финансирование позволит Украине догнать планы России или даже получить преимущество,

– сказал Кубилюс.

В то же время Еврокомиссия работает с Украиной над запуском EU-Ukraine Drone Alliance. Ожидается, что этот формат объединит промышленные компании и поможет им совместно развивать способности в сфере дронов и средств противодействия им, а также быстрее доводить конкретные решения до фронта.

"Стена дронов" и украинские технологии: о чем еще заявлял Кубилюс?

Украина поражает Европу комплексом современных военных технологий, включая беспилотники, крылатые ракеты, и противоракетную оборону, отмечал Кубилюс.