Материал подготовлен в рамках престура, организованного при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA,, который внедряет Академия электронного управления.
ЕС готовит ответ на миллионы российских дронов: еврокомиссар Кубилюс раскрыл план
- ЕС готовит комплексный ответ на наращивание российского дронового арсенала через совместное производство и новые программы поддержки Украины.
- Создается EU-Ukraine Drone Alliance для объединения промышленных компаний в развитии дроновых технологий и средств противодействия.
Европейский Союз готовит комплексный ответ на масштабное наращивание российского дронового арсенала. В Брюсселе делают ставку на совместное производство, новые программы поддержки Украины и ускорение развития средств противодействия беспилотникам.
Об этом сообщил 24 Каналу еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, комментируя свое заявление о возможности России использовать от 7 до 9 миллионов дронов в этом году. По его словам, ЕС уже имеет несколько инструментов, которые должны усилить как украинскую, так и европейскую оборонную способность.
ЕС отстает в войне дронов или готовит новую оборонную архитектуру?
Кубилюс отметил, что в рамках инструментов поддержки Украины (Ukraine Support Instrument) и займа на поддержку Украины (Ukraine Support Loan, говорится о 90 миллиардах евро – 24 Канал) Евросоюз планирует увеличить производство дронов в Украине. Он очертил сразу несколько направлений, на которых будет строиться новая стратегия ЕС:
- European Drone Defence Initiative;
- Eastern Flank Watch;
- быстрая индустриализация решений в сфере дронов и противодроновой работы;
- а также создание EU-Ukraine Drone Alliance.
По словам еврокомиссара, уже опубликован конкурс USI на дроны и средства противодействия им. Он назвал это возможностью для украинской и европейской промышленности углубить сотрудничество, наладить совместное производство и масштабировать критически важные технологии.
Кубилюс отдельно подчеркнул, что наибольший эффект в ответе на российские планы даст именно Ukraine Support Loan.
Страны-члены ЕС, которые участвуют в программе, уже решили выделить значительную часть займа на закупку дронов. Это финансирование позволит Украине догнать планы России или даже получить преимущество,
– сказал Кубилюс.
В то же время Еврокомиссия работает с Украиной над запуском EU-Ukraine Drone Alliance. Ожидается, что этот формат объединит промышленные компании и поможет им совместно развивать способности в сфере дронов и средств противодействия им, а также быстрее доводить конкретные решения до фронта.
"Стена дронов" и украинские технологии: о чем еще заявлял Кубилюс?
Украина поражает Европу комплексом современных военных технологий, включая беспилотники, крылатые ракеты, и противоракетную оборону, отмечал Кубилюс.
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс объяснил, что работа над проектом "Стена дронов" продолжается, и в рамках Европейской программы оборонной промышленности уже формируются условия для запуска проектов European Sky Shield и Eastern Flank Watch.
Кубилюс отметил важность создания системы обнаружения дронов и экономически эффективных средств их уничтожения, а также важность боевых систем управления, в частности на основе украинского опыта.