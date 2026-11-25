В течение сентября, октября и ноября украинская противовоздушная оборона перехватила лишь 26 российских баллистических и гиперзвуковых ракет. По оценкам OSINT-исследователей, за этот период Россия могла запустить по Украине 331 такую ракету, поэтому около 92% из них не удалось сбить.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на проанализированные данные Воздушных сил ВСУ.

Сколько российских ракет удалось сбить украинской ПВО?

За три месяца украинские военные сбили 26 российских баллистических и гиперзвуковых ракет. В частности, в сентябре перехватили восемь целей, в октябре – 11, а в ноябре – семь.

В то же время Воздушные силы не сообщают, сколько всего баллистических и гиперзвуковых ракет Россия выпустила по Украине за этот период.

Исследовательская группа OSINT Frontline Data Lab подсчитала, что в течение 83 дней Россия, вероятно, запустила 248 баллистических и 83 гиперзвуковых ракеты. Таким образом, украинская ПВО перехватила около 8% от общего количества таких целей, тогда как примерно 92% не удалось сбить.

На фоне усиления российских ударов Украина сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot. Ранее СМИ сообщали, что Пентагон задерживает поставку около 60 таких ракет, в том числе тех, которые уже оплатили европейские партнеры.

Поскольку ракеты Patriot производятся в США, Вашингтон должен согласовывать их экспорт и реэкспорт, в том числе из европейских арсеналов. Среди задержанных поставок есть ракеты PAC-3 – одно из самых эффективных средств защиты Украины от российской баллистики.

Восемь ракет PAC-3 должны были передать Украине в сентябре, еще десять – в октябре, десять – в ноябре и 12 – в декабре. Однако ни одну из этих четырех партий до сих пор не одобрили к отправке.

Из-за нехватки перехватчиков возможности украинской ПВО противодействовать баллистическим ударам остаются ограниченными. Пустые пусковые установки Patriot означают, что почти каждая российская баллистическая ракета может достичь цели в Украине.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила от Соединенных Штатов лицензий на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на позитивные сигналы со стороны США. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет еще не подписал соглашение о передаче Украине 48 ракет для этих систем.