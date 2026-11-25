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Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на проаналізовані дані Повітряних сил ЗСУ.

Скільки російських ракет вдалося збити українській ППО?

За три місяці українські військові збили 26 російських балістичних і гіперзвукових ракет. Зокрема, у вересні перехопили вісім цілей, у жовтні – 11, а в листопаді – сім.

Водночас Повітряні сили не повідомляють, скільки загалом балістичних і гіперзвукових ракет Росія випустила по Україні за цей період.

Дослідницька група OSINT Frontline Data Lab підрахувала, що протягом 83 днів Росія, ймовірно, запустила 248 балістичних і 83 гіперзвукові ракети. Таким чином, українська ППО перехопила близько 8% від загальної кількості таких цілей, тоді як приблизно 92% не вдалося збити.

На тлі посилення російських ударів Україна стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Раніше ЗМІ повідомляли, що Пентагон затримує постачання близько 60 таких ракет, зокрема тих, які вже оплатили європейські партнери.

Оскільки ракети Patriot виробляють у США, Вашингтон має погоджувати їхній експорт та реекспорт, зокрема з європейських арсеналів. Серед затриманих поставок є ракети PAC-3 – один із найефективніших засобів захисту України від російської балістики.

Вісім ракет PAC-3 мали передати Україні у вересні, ще десять – у жовтні, десять – у листопаді та 12 – у грудні. Однак жодну з цих чотирьох партій досі не схвалили до відправлення.

Через нестачу перехоплювачів можливості української ППО протидіяти балістичним ударам залишаються обмеженими. Порожні пускові установки Patriot означають, що майже кожна російська балістична ракета може досягти цілі в Україні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна досі не отримала від Сполучених Штатів ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, попри позитивні сигнали від американської сторони. Крім того, очільник Пентагону Піт Гегсет ще не підписав угоду про передачу Україні 48 ракет для цих систем.