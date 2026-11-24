Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

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Чому Україна досі не отримала ракети для Patriot та ліцензії на їх виробництво?

Зеленський зазначив, що Україна отримала підтвердження щодо ліцензій на виробництво ракет для Patriot особисто від президента США Дональда Трампа, а згодом і від його команди. Позитивно на це відреагували й компанії, які виробляють ракети PAC-2 та PAC-3. Однак фактично відповідних ліцензій Україна досі не отримала.

Це важливе питання і дуже серйозний виклик, тому що ми хочемо, щоб Німеччина вже почала виробляти, а вона також поки що не виробляє. Хоча вона отримала багато підтверджень. І хочеться пришвидшити цей процес. Тому для нас це гостре питання, дуже гостре питання– наголосив Зеленський.

Окремо глава держави прокоментував можливість отримання Україною додаткових ракет для Patriot. За його словами, відповідні документи наразі перебувають у Сполучених Штатах.

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Йдеться щонайменше про одну угоду, яка передбачає передачу 48 ракет. Втім, її досі не підписав очільник Пентагону.

Про 60 – хотілося б. Там точно є один договір на 48 ракет. На жаль, Гегсет поки що це не підписав. Тому це залежить виключно від нього. Ми розраховуємо на ці 50 ракет. А якщо там хочуть 60 передати, то ми тільки за– заявив президент.

Водночас Зеленський повідомив, що вже підписано домовленість щодо значного пакета ракет AIM для винищувачів F-16 та систем протиповітряної оборони NASAMS.

Нагадаємо, в ефірі 24 Каналу політолог Максим Несвітайлов повідомив, що США спеціально блокують передачу ракет для систем Patriot і штучно обмежують Starlink на окупованих українських територіях. Такі заходи є інструментом цілеспрямованого примусу Києва до виконання вимог Москви.