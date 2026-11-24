Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

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Почему Украина до сих пор не получила ракеты для Patriot и лицензии на их производство?

Зеленский отметил, что Украина получила подтверждение о лицензиях на производство ракет для Patriot лично от президента США Дональда Трампа, а впоследствии и от его команды. Положительно на это отреагировали и компании, производящие ракеты PAC-2 и PAC-3. Однако фактически соответствующих лицензий Украина до сих пор не получила.

Это важный вопрос и очень серьезный вызов, потому что мы хотим, чтобы Германия уже начала производство, а она пока также не производит. Хотя она получила много подтверждений. И хочется ускорить этот процесс. Поэтому для нас это острый вопрос, очень острый вопрос– подчеркнул Зеленский.

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Отдельно глава государства прокомментировал возможность получения Украиной дополнительных ракет для Patriot. По его словам, соответствующие документы в настоящее время находятся в Соединенных Штатах.

Речь идет как минимум об одном соглашении, которое предусматривает передачу 48 ракет. Впрочем, его до сих пор не подписал глава Пентагона.

О 60 – хотелось бы. Там точно есть один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока это не подписал. Поэтому это зависит исключительно от него. Мы рассчитываем на эти 48 ракет. А если там хотят передать 60, то мы только за– заявил президент.

В то же время Зеленский сообщил, что уже подписано соглашение о поставке значительного пакета ракет AIM для истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны NASAMS.

Напомним, в эфире 24 Канала политолог Максим Несвитайлов сообщил, что США специально блокируют поставку ракетдля систем Patriot и искусственно ограничивают Starlink на оккупированных украинских территориях. Такие меры являются инструментом целенаправленного принуждения Киева к выполнению требований Москвы.