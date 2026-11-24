В эфире 24 Канала политолог Максим Несвитайлов сообщил, что Белый дом тормозит процессы в сфере обороны, несмотря на то, что Вашингтон уже получил от Евросоюза деньги за ракеты.

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США прибегли к давлению

Чиновники в Соединенных Штатах затягивают подписание необходимых документов под предлогом так называемых рисков эскалации.

Ну, конечно, со стороны США это просто инструмент давления на Украину, чтобы подтолкнуть нас к выполнению всех условий, которые ставит перед нами Российская Федерация. Это то, чем, по большому счету, занималась администрация Соединенных Штатов Америки на протяжении последних почти двух лет– подчеркнул политолог.

Ранее подобные попытки влияния сводились к устным предостережениям или кратковременной приостановке военной помощи и обмена разведданными. Теперь же Вашингтон перешел к гораздо более жестким мерам: искусственное замедление работы Starlink ощутимо затрудняет работу украинских военных при нанесении точечных ударов по целям захватчиков.

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И это на самом деле настолько цинично, подло и просто по-мудацки. Ну, никак иначе, мягче это не назовешь. Они понимают, что тем самым просто не дают защищать гражданское население и просто подыгрывают террористическим актам Российской Федерации. Это исключительно давление со стороны администрации Дональда Трампа– подчеркнул Несвитайлов.

Политолог о том, как США прибегли к критическому давлению на Украину: видео

Рискованная ставка Вашингтона

По мнению международного эксперта, окружение Дональда Трампа сейчас пытается пойти ва-банк. Если этот план принуждения Украины провалится, в Конгрессе США неизбежно инициируют масштабные расследования в отношении действий администрации, которая фактически подыгрывала Москве.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что из-за постоянных " проблемы с работой систем связи " украинские перехватчики не имели возможности своевременно уничтожать вражеские дроны.