В ефірі 24 Каналу політолог Максим Несвітайлов повідомив, що Білий дім гальмує оборонні процеси попри те, що гроші за ракети Вашингтон уже отримав від Євросоюзу.

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США вдалися до критичного впливу

Чиновники у Сполучених Штатах затягують підписання необхідних документів під приводом так званих ризиків ескалації.

Ну, звісно, це з боку США просто інструмент тиску на Україну, щоб нас підштовхнути до виконання всіх умов, які ставить перед нами Російська Федерація. Це те, чим, за великим рахунком, займалась адміністрація Сполучених Штатів Америки протягом останніх майже двох років– наголосив політолог.

Раніше схожі спроби впливу зводилися до усних застережень або короткочасного призупинення військової допомоги та обміну розвідданими. Тепер же Вашингтон перейшов до набагато жорсткіших кроків: штучне уповільнення роботи Starlink відчутно ускладнює роботу українських військових під час завдавання точкових ударів по цілях загарбників.

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І це ж насправді настільки цинічно, підло і просто по-мудацьки. Ну, ніяк інакше, м'якше це не назвеш. Вони розуміють, що тим самим вони просто не дають захищати цивільне населення і просто беруть і підіграють терористичним актам Російської Федерації. Це виключно тиск адміністрації Дональда Трампа– підкреслив Несвітайлов.

Політолог про те, як США вдалися до критичного тиску на Україну: відео

Ризикована ставка Вашингтона

На думку міжнародника, оточення Дональда Трампа наразі намагається йти ва-банк. Якщо цей план примусу України провалиться, у Конгресі США неминуче ініціюють масштабні розслідування щодо дій адміністрації, яка фактично підігравала Москві.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що через постійні проблеми з роботою систем зв'язку українські перехоплювачі не мали змоги вчасно знищувати ворожі дрони.