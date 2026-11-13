Россия пытается создать собственный аналог Starlink: Апостол оценил перспективы проекта

Adv

Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

Сможет ли Россия создать собственный аналог Starlink?

Апостол отметил, что у России есть технологические трудности с реализацией проекта спутниковой связи. Из-за этого его внедрение, вероятно, затянется.

В то же время командующий ДШВ считает, что россияне не откажутся от своих планов и в конечном итоге могут достичь поставленной цели.

Я думаю, что это вопрос времени. Они его дотиснут. Не так быстро, как они хотели– заявил Апостол.

Таким образом, по оценке командующего, создание российского аналога Starlink остается возможным, однако сроки реализации проекта могут существенно отличаться от первоначальных планов Москвы.

Что известно о российском аналоге Starlink?

Россия разрабатывает спутниковую систему "Рассвет", которую планирует использовать, в частности, для военной связи, управления беспилотниками и наведения ракет. Как выяснила украинская разведка, к созданию системы привлечены 49 российских и белорусских предприятий, причем 23 из них до сих пор не находятся под международными санкциями.

13 ноября ГУР также сообщило о технических проблемах российского проекта. Из 30 спутников, запущенных в 2026 году, ни один не достиг запланированной высоты 800 километров, а два уже сошли с орбиты. Третий запуск пришлось отменить или перенести из-за технических трудностей и нехватки компонентов.