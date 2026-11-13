Росія намагається створити власний аналог Starlink: Апостол оцінив перспективи проєкту

Adv

Про це розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

Чи зможе Росія створити власний аналог Starlink?

Апостол зазначив, що Росія має технологічні труднощі з реалізацією проєкту супутникового зв'язку. Через це його впровадження, ймовірно, затягнеться.

Водночас командувач ДШВ вважає, що росіяни не відмовляться від своїх планів і зрештою можуть досягти поставленої мети.

Я думаю, що це питання часу. Вони його дотиснуть. Не так швидко, як вони собі хотіли– заявив Апостол.

Таким чином, за оцінкою командувача, створення російського аналога Starlink залишається можливим, однак терміни реалізації проєкту можуть суттєво відрізнятися від початкових планів Москви.

Що відомо про російський аналог Starlink?

Росія розробляє супутникову систему "Рассвет", яку планує використовувати, зокрема, для військового зв'язку, управління безпілотниками та наведення ракет. Як з'ясувала українська розвідка, до створення системи залучені 49 російських і білоруських підприємств, причому 23 із них досі не перебувають під міжнародними санкціями.

13 листопада ГУР також повідомило про технічні проблеми російського проєкту. Із 30 супутників, запущених у 2026 році, жоден не досяг запланованої висоти 800 кілометрів, а два вже зійшли з орбіти. Третій запуск довелося скасувати або перенести через технічні труднощі та нестачу компонентів.