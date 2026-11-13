Росcия будет стараться создать собственный аналог Starlink, но отстает от планов – Апостол

Россия работает над созданием собственной системы спутниковой связи, которая могла бы стать аналогом Starlink. Однако на пути к реализации этого замысла оккупанты столкнулись с трудностями.

Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

Сможет ли Россия создать собственный аналог Starlink?

Апостол отметил, что у России есть технологические трудности с реализацией проекта спутниковой связи. Из-за этого его внедрение, вероятно, затянется.

В то же время командующий ДШВ считает, что россияне не откажутся от своих планов и в конечном итоге могут достичь поставленной цели.

Я думаю, что это вопрос времени. Они его дотиснут. Не так быстро, как они хотели,

– заявил Апостол.

Таким образом, по оценке командующего, создание российского аналога Starlink остается возможным, однако сроки реализации проекта могут существенно отличаться от первоначальных планов Москвы.

Что известно о российском аналоге Starlink?

Россия разрабатывает спутниковую систему "Рассвет", которую планирует использовать, в частности, для военной связи, управления беспилотниками и наведения ракет. Как выяснила украинская разведка, к созданию системы привлечены 49 российских и белорусских предприятий, причем 23 из них до сих пор не находятся под международными санкциями.

ГУР 13 ноября также сообщило о технических проблемах российского проекта. Из 30 спутников, запущенных в 2026 году, ни один не достиг запланированной высоты 800 километров, а два уже сошли с орбиты. Третий запуск пришлось отменить или перенести из-за технических трудностей и нехватки компонентов.