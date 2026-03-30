"Елка" может стать проблемой: эксперт объяснил, в чем угроза нового российского перехватчика

Российский перехватчик "Елка" может создать дополнительные проблемы для украинских беспилотников, если ее начнут массово разворачивать на малых высотах. Такое мнение высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, подчеркнув, что ключевая угроза заключается именно в масштабировании технологии.

Россияне обучают личный состав на оккупированных территориях применению дрона-перехватчика "Елка". Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на авиационного эксперта, директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского.

В чем угроза "Елки"?

По мнению эксперта, говорится о решении, которое работает в плоскости визуального захвата целей и может использоваться как средство противодействия украинским разведывательным дронам. В то же время Храпчинский считает, что опасность для Украины будет расти не из-за самого факта появления такой системы, а из-за возможности России быстро насытить ею значительные территории.

Храпчинский объяснил, что "Елка" относится к решениям, которые работают на малых высотах и базируются на визуальном контакте и визуальном захвате цели. По его мнению, это близко к тем подходам, которые уже применяют украинские силы, однако проблема заключается в ограниченной дальности работы таких систем.

"Елка" имеет те же проблемы – зависимость от метеоусловий и как следствие – плохое наведение и плохой захват цели. Отсутствуют дополнительные средства – радиолокационный захват. Это примитивное средство на малых высотах, которое может защищать,

– отметил эксперт, добавив, что главный риск связан с серийным производством и быстрым развертыванием.

Храпчинский подчеркнул, что Россия имеет больший ресурс для масштабирования таких решений, чем Украина. Именно поэтому, по словам Храпчинского, россияне могут быстрее создать большое количество мобильных огневых групп с подобными средствами, тогда как Украине будет сложнее повторить такой темп. Кроме того, они будут противодействовать украинским разведдронам на фронте.

Здесь угроза исключительно в масштабировании этой технологии и насыщении ею территории, – отмечает Храпчинский.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что Россия параллельно разворачивает систему контроля воздушного пространства. Говорится о башнях с различными сенсорами и средствами радиолокации, в частности антеннами фазированных решеток китайского производства, которые могут помогать заблаговременно выявлять воздушные цели и наводиться на них другими средствами.

Эксперт отмечает, что внедрение Россией этих систем будет мешать Украине, поэтому надо искать решение против эффективного видеозахвата российскими дронами.

