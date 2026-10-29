Российский ВПК полностью зависит от импортных деталей, – советник президента

Российский военно-промышленный комплекс по-прежнему полностью зависит от иностранных компонентов, без которых государство-агрессор было бы не в состоянии производить современное вооружение.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Почему российское "импортозамещение" провалилось?

Он отметил, что исследование образцов российского оружия наглядно демонстрирует эволюцию его внутреннего наполнения и тщетные попытки найти альтернативу западным деталям. По словам Власюка, попытки оккупантов отказаться от западной микроэлектроники оказались безуспешными.

Так же вы здесь можете очень наглядно увидеть и эволюцию внутреннего наполнения, в том числе иностранных компонентов. И здесь есть интересные экспонаты, демонстрирующие хаотичные попытки отказаться от некоторых иностранных компонентов, в частности от американских, которые ни к чему не приводят, поскольку американские компоненты оказалось практически невозможно заменить. И снова возвращаются к китайским,

– подчеркнул уполномоченный президента.

Он подчеркнул, что реальное состояние военно-промышленного комплекса государства-агрессора свидетельствует о его критической уязвимости.

А все это подводит нас к одному простому выводу. Российская оборонная промышленность абсолютно полностью зависит от иностранных компонентов. И без иностранных компонентов они бы не выпускали ничего, кроме "Орешника",

– констатировал Власюк.

Чиновник добавил, что перекрытие каналов поставок является ключевой целью международных ограничений. Поэтому это сверхприоритетная тема санкционной работы, чтобы все эти компоненты были недоступны, менее доступны или труднодоступны для российского ВПК, для Ирана, для Северной Кореи, – подытожил он.

Власюк о: смотрите видео

Как Россия обходит санкции?

Как отмечается в эфире, прямых поставок иностранной продукции в Россию пока нет, поэтому противник вынужден получать микроэлектронику через третьи страны. Если в дронах стояли американские детали, найти полноценную замену противнику крайне сложно.

Переход на отдельные китайские компоненты значительно ухудшает тактико-технические характеристики самих беспилотников, что создает серьезные трудности для российских производителей.

Что известно об иностранных компонентах в российских атаках?

По информации Главного управления разведки, в средствах воздушного нападения россияне массово используют детали европейского, американского и китайского производства, без которых их оружие не может функционировать. В частности, использование импортных компонентов позволяет противнику разрабатывать и модернизировать дальнобойное вооружение, в том числе реактивные "Шахеды", борьба с которыми создала дополнительные вызовы для украинской противовоздушной обороны.

Ранее мы уже писали, что Украина меняет тактику ударов по российскому ВПК: вместо охоты на готовые ракеты можно уничтожать заводы, без которых Россия не способна производить оружие.