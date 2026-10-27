У Путина становится все меньше ракет, а украинские удары меняют правила игры: как Украина нашла слабое место ВПК

Украина меняет тактику ударов по российскому ВПК: вместо охоты на готовые ракеты можно уничтожать заводы, без которых Россия не способна производить оружие. В то же время появление реактивных "Шахедов" создает новые вызовы для украинской ПВО, а истребители F-16 могут сыграть важную роль в борьбе с этой угрозой.

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Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил в эксклюзивном интервью для 24 Канала, как удары по производителям аккумуляторов, электроники и каучука влияют на российский ракетный арсенал, почему производство баллистического оружия противника не растет и как Украина может противостоять новым скоростным дронам России.

Новая стратегия ослабления российского ВПК

Украинские силы обороны кардинально изменили подход к ослаблению российского военно-промышленного комплекса. Вместо того чтобы пытаться пробить эшелонированную ПВО вокруг конечных линий сборки баллистических ракет, удары теперь сосредоточены на предприятиях, поставляющих базовые комплектующие.

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Современное оружие не может функционировать без электроники, а электроника – без элементов питания. Именно поэтому недавний удар по заводу "Энергия" в Ельце Липецкой области является показательным примером новой тактики.

Этот завод обеспечивал серийное производство батарей и аккумуляторов для широкого спектра российских средств поражения. В частности, эти элементы массово устанавливались на блоки УМПК (универсальные модули планирования и коррекции), которые превращают обычные авиабомбы в управляемые УАБы. Кроме того, без этих аккумуляторов невозможна работа электроники на ракетах малой дальности Х-35 и баллистических ракетах "Искандер-М".

Уничтожение даже одного корпуса на таком предприятии означает полную остановку серийного производства. На военных заводах производственные линии обычно идут последовательно, и вывод из строя одного звена парализует весь процесс.

Интервью с Валерием Романенко: смотреть видео

Оптоэлектроника и каучук: уязвимые места российской оборонки

Удары по цепочкам поставок носят системный характер. Помимо завода в Ельце, украинские дроны и ракеты успешно нанесли удар по предприятию "Протон-Электротекс" в Орле. Этот завод специализировался на выпуске оптоэлектроники, которая имеет критически важное значение для новых недорогих крылатых ракет и дронов типа "Италмас" или "Герань-5".

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Если атаки дронами обычно лишь повреждают оборудование, то применение ракет (как в случае с Орлом) приводит к полному уничтожению цехов.

Еще одной неожиданной, но крайне важной целью стали заводы по производству синтетического каучука. Украинские FPV-дроны преодолели 2500 километров, чтобы нанести удар по заводу "Омский каучук", а впоследствии добрались и до "Тольяттикаучука" в Самарской области.

Синтетический каучук повсеместно используется в ВПК: от герметизации отсеков на ракетах до производства шин для военной техники. Вывод из строя этих предприятий создает серьезный дефицит материалов, которые невозможно быстро заменить импортом.

Стагнация ракетного производства России

Целенаправленная работа по поставщикам комплектующих уже дает ощутимые результаты. По данным разведки, Россия накопила около 115 баллистических ракет и до 600 псевдобаллистических (переделанных ракет для комплексов С-300В и С-400). Однако темпы их производства не растут.

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В настоящее время российский ВПК способен выпускать около 65 ракет для "Искандер-М" и до 40 псевдобаллистических ракет в месяц.

Производство гиперзвуковых "Цирконов" вообще ограничено – всего 30 единиц за семь месяцев текущего года. Сравнение показателей июля и октября свидетельствует о том, что роста производства у россиян нет. Это прямое следствие украинских ударов по смежным предприятиям, которые не позволяют агрессору наращивать выпуск оружия.

Реактивные "Шахеды" и воздушная война: почему F-16 крайне необходимы

Параллельно с ракетной угрозой Россия пытается модернизировать свои ударные дроны, переходя на реактивные двигатели. Новые модели, такие как "Герань-4" и "Филин", способны развивать максимальную скорость до 800 километров в час. Недавно один из таких дронов без боевой части совершил разведывательный полет вплоть до Львовской области, преодолев около 1500 километров.

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Напомним, что российский реактивный дрон "долетел" до Львовской области. 10 октября украинская ПВО уничтожила воздушную цель вблизи Львова. По данным местных властей, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

Однако заявленные характеристики часто бывают обманчивыми. Чтобы пролететь максимальное расстояние, реактивный дрон должен двигаться на крейсерской скорости (0,7–0,75 от максимальной), что составляет около 560 километров в час. Кроме того, для полетов на запад Украины дроны вынуждены лететь почти по прямой, экономя топливо при маневрах. Это делает их траекторию предсказуемой и превращает в легкую цель для авиации.

Именно здесь раскрывается критическая роль истребителей F-16, опровергающая тезисы некоторых западных аналитиков (в частности, Тома Купера) о ненужности самолетов для Украины. Скорость в 400–600 километров в час крайне неудобна для перехвата обычными зенитными дронами или мобильными огневыми группами, но она идеальна для истребителей.

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F-16, оснащенные подвесными контейнерами Sniper и недорогими управляемыми ракетами APKWS (на базе неуправляемых ракет Hydra), способны эффективно и массово уничтожать реактивные "Шахеды" на больших расстояниях.

Наземные комплексы, такие как "Вампир", теряют энергетику ракеты уже на высоте 3,5 километра, тогда как реактивные дроны могут лететь на высоте 6–7 тысяч метров. Без современной авиации Украина просто не смогла бы противостоять этой новой угрозе, а российская авиация с УАБами подходила бы значительно ближе к украинским городам.