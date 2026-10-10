Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Что известно об атаке?

Отмечается, что российский беспилотник утром вторгся в воздушное пространство Львовской области. Во время воздушной тревоги украинская противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила воздушную цель вблизи Львова.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Также не поступало сообщений о разрушениях.

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Напомним, утром 10 октября Россия проводит атаку западных областей Украины реактивными БПЛА. Взрывы прогремели во Львове. Воздушные силы ВСУ также предупреждали о движении реактивных БПЛА в регионе.

Помимо Львовской области, вражеские беспилотники фиксируются вблизи Луцка, Тернополя и Ивано-Франковска. В последнем также слышны взрывы, а украинская ПВО отражает воздушную атаку.

На данный момент официальной информации о последствиях ударов, в частности о разрушениях и пострадавших, нет. Воздушная тревога в регионах продолжается, поэтому жителям необходимо оставаться в укрытиях до официального отбоя.