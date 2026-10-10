Про це повідомляє очільник Львівської ОДА Максим Козицький.

Що відомо про атаку?

Зазначається, що російський безпілотник вранці зайшов у повітряний простір Львівської області. Під час повітряної тривоги українська протиповітряна оборона виявила та знищила повітряну ціль поблизу Львова.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Також не надходило повідомлень про руйнування.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.



