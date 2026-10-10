Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер міста Андрій Садовий.

Що відомо про атаку?

За інформацією місцевої влади у місті активно працює протиповітряна оборона, яка збиває реактивні БпЛА. Зазначимо, що Повітряні Сили повідомляли про безпілотники, які рухаються в регіоні.

Реактивний БпЛА на Порт Львів,

– зазначали оборонці неба.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки російської атаки, зокрема щодо руйнувань чи постраждалих, немає. Повітряна тривога в регіоні триває. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях до офіційного повідомлення про відбій та дотримуйтеся правил безпеки.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, під російською атакою перебувають й інші міста на заході України. Зокрема, реактивні безпілотники фіксують поблизу Луцька, Тернополя та Івано-Франківська, у якому лунають вибухи, а сили протиповітряної оборони працюють над відбиттям повітряної атаки.